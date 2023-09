Asterix & Obelix: Slap Them All 2 bekommt einen Gameplay-Trailer

Asterix und Obelix bekommen überraschend Besuch von Goudurix, der ihnen erzählt, dass sein Vater Oceanonix wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat, angeklagt und inhaftiert wurde. Das führt unsere Lieblingsgallier auf ein brandneues Abenteuer mit vielen Feinden (vor allem Römer), die es in Asterix & Obelix: Slap Them All 2 zu verprügeln gilt.

Uns wurde mehr von dem versprochen, was das ursprüngliche Abenteuer so unterhaltsam gemacht hat, mit mehreren neuen Features, die in den Mix geworfen wurden, und jetzt haben wir einen Gameplay-Trailer von Dingen, die noch kommen werden, die ihr euch unten ansehen könnt. Asterix & Obelix: Slap Them All 2 erscheint am 30. November für PC, PlayStation, Switch und Xbox.