Asterix & Obelix: Der große Kampf startet im April auf Netflix

Heutzutage sind viele verschiedene Asterix & Obelix Projekte in Arbeit, sei es im Bereich Videospiele, Bücher und Fernsehen oder Film. In den kommenden Monaten wird die letztere Kategorie um eine brandneue Zeichentrickserie erweitert, die die Abenteuer des Titelpaares aufzeichnet und zeigt, wie sie ihr Heimatdorf vor dem vorrückenden Römischen Reich schützen.

Die Serie heißt Asterix & Obelix: The Big Fight und ist eine französischsprachige Serie, die von Alain Chabat kreiert wurde, der gleichen Person, die auch den Live-Action-Film Asterix & Obelix: Mission Cleopatra aus dem Jahr 2002 geschrieben und inszeniert hat. Für diesen kommenden Animationsfilm wird Chabat neben Fabrice Joubert als Regisseur engagiert, wobei die Aufgaben des Drehbuchschreibens an Benoît Ouillion und Piano abgegeben werden.

Die Show ist inspiriert vom siebten Comic-Album von René Goscinny und Albert Uderzo. Konkret ist es das Buch The Battle of the Chieftains von 1964, von dem es sich hauptsächlich inspirieren lässt.

Da Asterix & Obelix: The Big Fight am 30. April auf Netflix debütieren wird, können Sie unten den neuesten Trailer zur Serie sowie die offizielle Zusammenfassung sehen.

"Mitten im ersten Jahrtausend versucht Rom verzweifelt, das letzte unabhängige Dorf Galliens zu erobern, die Heimat von Astérix und Obélix. Das Geheimnis der Überlegenheit der Gallier ist ein Zaubertrank, aber als der Tränkemeister von Amnesie befallen wird, sind die Dorfbewohner gegen die Macht der Römer auf sich allein gestellt."