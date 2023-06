Asterix &; Obelix begibt sich auf ein brandneues Videospiel-Abenteuer

Asterix & Obelix: Slap Them All aus dem Jahr 2021 bot eine wirklich originalgetreue und absolut atemberaubende Interpretation von René Goscinnys und Albert Uderzos geliebtem gallischen Duo. Es wurde ziemlich populär, und wie zu erwarten, rechtfertigt dies eine Fortsetzung, die jetzt angekündigt wurde.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 wird der Beat 'em up-Formel treu bleiben, und dieses Mal wurde das goldene Emblem der römischen Legion Lutetia Eagle gestohlen. Dies führt zu einem Abenteuer, bei dem wir "vergessene Ruinen in einem düsteren Wald, das größte römische Lager aller Zeiten und sogar Lutece" besuchen können.

Stéphane Longeard, CEO von Microids, sagte über das neue Abenteuer:

"Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, unsere privilegierte Zusammenarbeit mit Les Editions Albert René fortzusetzen, die es uns ermöglicht, das Universum von Asterix und seinen Freunden durch Videospiele und die Schaffung von Figuren mit Plastoi und Pixi weiter zu erkunden. Das Vertrauen des Verlags in uns ist eine unschätzbare Anerkennung für die Arbeit, die wir seit mehreren Jahren leisten. Es ist ein echtes Spiegelbild unseres Engagements, die Integrität und den Geist von Asterix zu bewahren, und wir freuen uns darauf, den Spielern weiterhin außergewöhnliche Erlebnisse in diesem beliebten Universum zu bieten. Die Microids-Teams und unsere Studios bemühen sich, Titel zu entwickeln, die dem ursprünglichen Universum von Albert Uderzo und René Goscinny treu bleiben und den Spielern Spaß und unterhaltsame Erlebnisse bieten. Wir freuen uns darauf, weitere Informationen über die Asterix-Spiele zu teilen, die wir in den kommenden Jahren entwickeln wollen."

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 erscheint im November für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Unten sind die ersten Screenshots dieses neuen Abenteuers.