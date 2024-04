Astarion-Darsteller Neil Newbon ist mit der Figur noch nicht fertig

HQ

Neil Newbon war bereits ein produktiver Synchronsprecher, bevor Baldur's Gate III auftauchte, aber nach seiner Rolle als Astarion hat er tonnenweise neue Fans verzaubert und ist zu einem der größten Namen in der heutigen Sprachausgabe aufgestiegen.

Im Gespräch mit IGN sprach Newbon darüber, dass er den blasshaarigen Vampir nicht loslassen konnte. "Bei den meisten Charakteren habe ich, sobald ich mit der Arbeit fertig bin, vor allem bei langen Aufträgen, und das war ein besonders langer Job, normalerweise eine Abschottung und denke: 'Großartig, das ist erledigt', und ich bin glücklich, zur nächsten Rolle überzugehen."

"Bei Astarion ist sein Rhythmus irgendwo in mir immer noch sehr lebendig und ich habe das Gefühl, dass ich mit ihm noch nicht fertig bin. Aber weißt du, es ist nicht meine Entscheidung. Hoffentlich werde ich ihn irgendwann wieder aufnehmen und das würde ich liebend gerne tun, aber wir müssen abwarten und sehen."

Newbon sagte, er wäre offen dafür, als Astarion in die Live-Action einzusteigen, was nicht allzu schwierig sein sollte, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Rolle für Baldur's Gate III Motion Capture erforderte. Es ist nicht nur Newbon, der offen für eine Rückkehr wäre. Im Gespräch mit The Gamer bei den BAFTAs sagten die Schauspieler Samantha Beart und Tracy Wiles, dass sie auch ohne Larian zurückkehren würden, vorausgesetzt, das Drehbuch sei gut.