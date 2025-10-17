Assetto Corsa Rally wurde enthüllt

Alle von uns, die regelmäßig den 12 Jahre alten Rennsimulator des italienischen Entwicklers Kunos Simulazioni gespielt haben, wissen, dass das Spiel dank des teilweise Open-Source-Codes und der Möglichkeit, das Spiel selbst zu ändern, Dinge wie Grafik, Sound, Wetter, Autos und sogar Strecken hinzuzufügen und zu verbessern, ewiges Leben hat.

Dies hat dazu geführt, dass Assetto Corsa über verschiedene leidenschaftliche Hobby-Modder mit Rallye-Autos und Rallye-Strecken erweitert wurde, was natürlich dazu geführt hat, dass Kunos tausende Male gefragt wurde: Wann kommt Assetto Corsa Rally ?

Jetzt ist anscheinend die Antwort auf diese Frage, oder zumindest bald. Am 13. November werden Kunos, Publisher 505 Games und Entwickler Supernova Assetto Corsa Rally über "Early Access" ausrollen und dann im nächsten Jahr Version 1.0 erreichen. Das Spiel wurde gestern der Autopresse und der Gaming-Presse mit einem Sim-Racing-Fokus gezeigt und es fällt auf, dass hier der Schwerpunkt auf Realismus, Realismus und noch mehr Realismus liegt.

Supernova sprachen darüber, wie die Physik-Engine von Kunos ' in Kombination mit Unreal Engine 5 es ihnen ermöglichte, das ihrer Meinung nach realistischste Rallye-Erlebnis aller Zeiten zu schaffen, und auf den Bildern und Videos sieht es sicherlich so aus, als würden sie die Wahrheit sagen.

Das Early-Access-Spiel, das am 13. November veröffentlicht wird, wird vier Rallye-Etappen mit einer Gesamtlänge von 33 Kilometern enthalten, die alle auf echten Rallye-Straßen in Wales basieren, die alle per Laser gescannt wurden, um den Grad an Realismus zu erreichen, den Kunos hier verspricht. Es wird sowohl Schotter als auch Asphalt geben, zehn Autos (Group B, WRC und Rally2 ), Unterstützung für drei Bildschirme, dynamisches Wetter und Gelände, das sich während der Fahrt zerstört und neu formt. Das fertige Spiel (das nächstes Jahr erscheinen soll) wird 120 Kilometer lasergescannte Rallye-Straßen bieten, die auf zehn Rallye-Etappen in fünf Ländern verteilt sind. Wir können auch mit 30 Autos rechnen.

"Eine Rallye-Version des Assetto Corsa, wann?! Das war eine der häufigsten Fragen, die ich in all den Jahren erhalten habe, und ich kann endlich eine Antwort geben", erklärt Kunos ' Marco Massarutto. "Eine richtige Rallye-Simulation erfordert einen dedizierten Ansatz, der die einzigartigen Aspekte dieser Motorsportdisziplin nutzen kann. Das Rennen in erster Linie gegen den Chronometer und nicht gegen Dutzende von in Echtzeit verarbeiteten KI-Gegnern setzt spürbare CPU-Ressourcen frei, und dies ermöglicht es Entwicklern, die Grenzen der Physik sowie des mechanischen Verhaltens und der Reifenmodelle über verschiedene Oberflächen zu erweitern, die Assetto Corsa Rally aufweisen und simulieren werden. Das Ergebnis ist eine engagierte und echte Rallye-Simulation, die von der Assetto Corsa Physics Engine angetrieben wird und ihr Potenzial ohne Kompromisse voll ausschöpfen kann. Durch die Kombination dieses fortschrittlichen Motors mit einigen der besten echten Rallye-Etappen, die mit Laserscan-Technologie nachgebildet wurden, werden die kultigsten Rallyeautos zusammen mit der Leidenschaft und Kompetenz des Supernova-Entwicklerteams ein ultimatives Erlebnis bieten, auf das die Fans seit Jahrzehnten warten."

Schauen Sie sich unten eine Reihe von Bildern des Spiels an.