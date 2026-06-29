Assetto Corsa Rally setzt seinen Weg zu Version 1.0 mit der Einführung von Online-Multiplayer und griechischen Strecken fort

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Supernova Games, Kunos Simulazioni und 505 Games haben das neueste Update für ihren Rallye-Fahrsimulator Assetto Corsa Rally vorgestellt, der derzeit im Early Access ist. Update 0.5 führt neue Inhalte und eine lang erwartete Funktion ein, die dem Projekt einen Schub verleiht: Online-Multiplayer.

Man kann jetzt private, anpassbare Räume mit bis zu 16 Fahrern erstellen, mit Optionen, sowohl Wetterbedingungen als auch Fahrzeug- und Zuschauerbeschränkungen anzupassen. Zusätzlich werden ein standardisierter Veranstaltungskalender und ein Premium-Wochenendevent eingeführt, das von Freitag bis Sonntag stattfindet.

Es gibt auch neue Entwicklungen bezüglich der Physik in Version 0.5 von Assetto Corsa Rally. Die interne Funktionalität wurde überarbeitet und ein neuer Reifentyp eingeführt, zusammen mit einer stabileren Berechnung der Lastempfindlichkeit, die je nach Druck und Größe der Kontaktfläche skaliert wird. Die Oberflächenerkennung wurde mit einzigartigen Parametern und geländespezifischen Modifikationen neu gestaltet, ergänzt durch die Einführung von Längs- und Seitenwiderstandseffekten auf weichen Oberflächen.

Schließlich wurden zwei neue Etappen zur Rallye von Griechenland hinzugefügt: die Lotraki-Sonderprüfung und die Elatia-Sonderprüfung. Vor diesem Hintergrund werfen Sie im untenstehenden Trailer einen Blick auf alles, was dieses neue Update zu bieten hat, während das Spiel auf seine vollständige Veröffentlichung zusteuert.