Assetto Corsa Rally muss diese fünf Autos enthalten

Das Team, das an der kommenden Assetto Corsa Rally arbeitet, besteht aus einem Haufen extrem engagierter Rallye-Fanatiker, und wenn wir einen Blick auf die verschiedenen Lebensläufe der 34 Entwickler werfen, finden wir Spiele wie Project Cars 2, Dirt Rally, Sebastien Loeb Rally, WRC 8 und Assetto Corsa Competizione. Nachdem wir beim diesjährigen Sim Racing Expo eine spielbare Version gesehen haben, wissen wir, dass Supernova Games sich unermüdlich darauf konzentriert hat, eine kompromisslose Simulation des echten Rallyesports zu schaffen, mit einem Schwerpunkt auf alten Autos und alten WRC-Strecken, die im Sport nicht mehr verwendet werden.

Wir wissen, dass die Early-Access-Version, die am 13. November veröffentlicht wird, zehn Autos enthalten wird, und wir wissen, dass im Laufe des folgenden Jahres mindestens 20 weitere Rallye-Autos veröffentlicht werden, bevor Assetto Corsa Rally 1.0 erreicht. Ich habe eine kleine Liste von Traumautos, Autos, die ich als ein Must-Have in einem seriösen Rallye-Simulator betrachte und die nicht mehr mit der WRC-Eigentümergruppe GMBH verbunden sind und daher nicht exklusiv für KT Games und ihre kommende WRC Generations Fortsetzung sind. Hier sind meine fünf besten Optionen, wenn ich mir fünf Rallye-Klassiker im Spiel wünschen könnte, die noch nicht veröffentlicht wurden.

1998er Subaru Impreza S5 WRC

Für mich wird es nie ein besseres Rallyeauto geben als den 1998 WRX STI, der unter anderem von Colin McRae und Beifahrer Nicky Grist gefahren wurde. Ich liebe es, wie es aussieht, ich liebe es, dass die Pro Drive -Version nur zwei Türen hatte, und vor allem liebe ich die Art und Weise, wie es sich fährt. Ich habe selbst zwei STIs besessen und einen 98er (wenn auch natürlich keinen S5) im wirklichen Leben gefahren, sowie ihn oft gefahren, besonders in Dirt Rally 2.0. Es muss dabei sein, es muss da sein, es ist nicht zu übersehen.

1992er Toyota Celica Turbo 4WD WRC

Neben McRaes wilder Fahrweise und der konstanten Fahrweise des mehrfachen Champions Tommi Mäkinen war es Carlos Sainz (Senior), der Fahrer, über den wir damals alle sprachen, und seine Ära in Toyotas legendärem Toyota Castrol Celica ist nun unsterblich. Ich erinnere mich, wie verzweifelt ich Mitte der 90er Jahre einen GT-Four Carlos Sainz Edition besitzen wollte (es gab einen weißen hier in der Stadt, nach dem ich täglich lechzte) und ich bin diesen Klassiker vor allem in Sega Rally hunderte von Stunden gefahren. Es muss auch enthalten sein.

2000er Peugeot 206 WRC

Die drei WRC-Siege von Marcus Grönholm in den Jahren 2000 bis 2003 waren denkwürdig und unterhaltsam, und das Auto, das er fuhr, wurde schnell zu einem meiner Lieblingsautos. Das kleine französische Kraftpaket war Anfang der 2000er Jahre vier Jahre lang das mit Abstand beste Auto in diesem Sport, und die ikonische silberne Lackierung mit roten Details muss Teil des kommenden Assetto Corsa Rally sein.

1999er Ford Focus RS WRC

Es war das Jahr 1999, und Colin McRae fuhr einen Ford Focus, der auch das Cover des kommenden Colin McRae Rally 2 zierte. Die Wahl des Titelbildes war offensichtlich und bedarf keiner Erklärung, ich bin dieses Auto wie ein Verrückter in Codemasters ' phänomenaler Fortsetzung gefahren, und da ich davon ausgehe, dass Supernova Games beabsichtigt, Schottland im kommenden Jahr als Rallye-Standort hinzuzufügen, würde ich dieses Auto natürlich gerne als eine der Inklusivleistungen sehen.

2000 Mitsubishi Lancer RS Evo VI TME GR. Eine WRC

Das Mitsubishi Lancer Evolution wird für immer einen besonderen Platz in meinem pechschwarzen Herzen haben, und ich werde nie aufhören, mich nach einem VI TME in neuwertigem Zustand zu sehnen. Dies ist eines der am besten ausbalancierten und am einfachsten zu fahrenden Autos in Dirt Rally 2.0 und eines der kultigsten Autos in der Geschichte der WRC, daher muss es für Assetto Corsa Rally veröffentlicht werden.

Welche fünf Rallye-Autos müssen deiner Meinung nach auf lange Sicht ins Spiel aufgenommen werden?