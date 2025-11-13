Assetto Corsa Rally (Early Access)

HQ

Viele Runden sehr schnell auf einer ovalen Strecke mit nur Linkskurven zu fahren, in einem Rennwagen ohne Servolenkung, ist natürlich schwierig. Sehr, sehr viele Runden in einem LMP-Auto zu fahren, nachts, auf sehr schnellen Strecken oder mit einem Formel-Karren durch Silverstone zu fahren, ist natürlich auch sehr schwierig. Es gibt nicht viele Fahrer auf diesem strahlend blauen Planeten, die dies mit einem erfolgreichen Ergebnis tun können. All das ist jedoch unendlich einfacher, als einen Lancia mit 220 km/h auf einer schotterbedeckten Waldstraße zu lenken, die 3,4 Meter breit ist, von Fichtenstämmen umgeben ist, die so dick sind wie Peter Harryson und für sporadischen Verkehr bis zu 40 km/h ausgelegt ist. Es ist das Schwierigste, was man in einem Auto tun kann. Es ist der anspruchsvollste Motorsport der Welt. Es ist der Ort, an dem sich in der Regel die besten Fahrer der Welt versammeln, und aus diesen Gründen ist es oft so wahnsinnig wütend zuzusehen, dass der Adrenalinschub selbst den wildesten Garagendach-Sprung übertrifft. Rallye... Ist das Leben.

Die Grafik wird von der Unreal Engine 5.4 übernommen, während die gesamte Fahrzeugphysik von Kunos Assetto Corsa Evo-System übernommen wird und sehr gut funktioniert.

Aber das Rallye-Genre fühlte sich noch vor zwei Monaten tot an. Tot. Mit KT Games und ihren lizenzierten WRC-Spielen ging es nicht nur bergab, es fehlten die wichtigsten Teile eines vernünftigen Rallye-Erlebnisses, sie wurden auch geschlossen. Codemasters und EA machten da weiter, wo KT aufgehört hatte, und trotz phänomenalem Potenzial und einem brillanten Entwicklerteam wurde EA Sports WRC nie das Spiel, das es hätte sein können. Der Flop war eine Tatsache, EA verkaufte die Lizenz an die GMBH zurück und warf alle 78 aus dem WRC-Team. Der kleine Teil des großen, breiten Rennsport-Genres, das aus Rallye-Spielen bestand - fühlte sich tot an wie seit 20+ Jahren nicht mehr. Die Traurigkeit war eine Tatsache. Als leidenschaftlicher Sim-Racing-Fanatiker und lebenslanger Rallye-Fan begann ich wirklich daran zu zweifeln, dass ich mein eigenes Hobby ohne eine vernünftige Rallye-Alternative am Laufen halten könnte. Nur wenige Wochen später wurde der erste echte Rallye-Simulator seit 2004 angekündigt. Assetto Corsa Rally befindet sich seit Herbst 2021 in der Entwicklung, es wurde von einem "Dreamteam" innerhalb des Subgenres mit technischer Unterstützung des Assetto Corsa-Studios Kunos Simulazioni entwickelt und bietet einfach die kompromisslos realistischste Rallye-Simulation seit dem schwedischen Warthog-Kult Richard Burns Rally (vor 21 langen Jahren).

Die Grafik ist wirklich erstaunlich, ebenso wie das Fahrerlebnis. Höllisch herausfordernd und extrem lohnend.

Assetto Corsa Rally wird heute veröffentlicht und dann in Form einer Early-Access-Version. Das Spiel soll im Februar-März 2027 die Version 1.0 erreichen und Supernova Games verspricht natürlich regelmäßige Updates mit neuen Ländern, Strecken und Autos. Die Version, die jetzt ausgerollt wird, enthält zwei Rallye-Länder: Frankreich und Wales, und zehn Autos. In der Release-Version gibt es vier Strecken, die insgesamt 3,3 Kilometer einzigartige Straße messen, und es gibt 14 Versionen dieser Strecken. Alle 33 Kilometer Straße wurden per Laser gescannt, was bedeutet, dass das Rallye-Genre natürlich die gleiche technische Aufmerksamkeit und Detailgenauigkeit erhalten hat, die der Rest des Sim-Racing-Genres in den letzten 15 Jahren erhalten hat. Jedes kleine Kieskorn wurde nach lasergescannten Umgebungen in diesen beiden Ländern modelliert und die Autos wurden durch fortschrittlichere und detailliertere Messungen und Testfahrten als in jedem vorherigen Rallyespiel nachgebildet. Wenn Assetto Corsa Rally in 18-19 Monaten 1,0 erreicht, wird es laut Supernova Games 120 Kilometer einzigartige, lasergescannte, echte WRC-Straße und 33 Autos in sechs verschiedenen Klassen bieten. Es werden keine Inhalte von WRC und GMBH lizenziert, was bedeutet, dass die Entwickler in ihrem eigenen Tempo mit dem Material arbeiten können, das sie und die Spieler bevorzugen.

Die Early-Access-Version bietet 33 Kilometer echte, lasergescannte Straße und zehn Autos.

Supernova Games ist ein italienisches Studio, in dem die meisten Entwickler seit Jahrzehnten mit Rennspielen arbeiten. Hier finden wir Assetto Corsa-Veteranen, Grafiken der WRC-Generation, Dirt Rally 2.0-Programmierer und alles dazwischen, und laut dem Team gab es nie einen Zweifel am Ziel: Das realistischste Rallye-Erlebnis zu schaffen, das die Gaming-Welt je gesehen hat. Ist es ihnen bereits im Early Access gelungen, mit der Version 0.1? Die einfache Antwort auf diese Frage lautet ja. In Assetto Corsa Rally wird jeder noch so kleine Aspekt der angebotenen Rallyeautos simuliert. Einzelfederung und Federung, vierteilige Bremssysteme, Wetter, wechselndes Gelände, Feuchtigkeit, Fahrwerksflex und so weiter. Das Verhältnis zwischen Drehmoment und Spitzenleistung ist sehr gut ausbalanciert, genau wie die Bewegung des Schwerpunkts.

Angenommen, hier gibt es den gleichen unwirklichen Seitengriff wie in WRC Generations oder EA Sports, ist WRC eine einfache Möglichkeit, sich selbst (und seinen Beifahrer) zu Tode zu fahren.

Genau wie bei einer echten Rallye geht es viel darum, das Auto mit der Bremse zu kontrollieren und genau wie bei einer echten Rallye ist rollender Schotter tückisch für diejenigen, die sich nicht trauen, auf dem Gas zu stehen. Konstanter Allradantrieb und ein Mittendifferenzial mit Torque Vectoring führen dazu, dass man als Fahrer das Drehmoment, den Schwung und den Antrieb in den Reifen halten muss, um nicht von der Straße zu rutschen und hier hat Supernova Games einen genialen Job gemacht. Es fühlt sich sicherlich ein bisschen so an, als ob der fehlende Seitengrip manchmal etwas übertrieben wurde, um das Fahren zu erschweren (und damit den Realismus zu erhöhen), aber es geht auch darum, neu zu lernen, für mich als Fahrer. Es geht darum, niemals zu bremsen, wenn die Straße abbiegt. Es geht darum, zu lernen, auf die Noten zu hören und das Auto dann gut zu positionieren, weit im Voraus, bevor es abbiegt, die Kurve auf der Innenseite zu schneiden und sicherzustellen, dass alle Bremsungen weit im Voraus durchgeführt werden, bevor man dann durch die Kurven beschleunigt. Das ist bei den älteren Rallye-Veteranen in diesem Spiel besonders wichtig und die Simulation des Gefühls des Fahrens mit (schnellem) Allradantrieb auf Schotter ist sehr, sehr gut gemacht. Assetto Corsa Rally ist anspruchsvoll, und ihr werdet, genau wie ich, garantiert ein Dutzend schöner Autos zu Schrott fahren, bevor ihr euch an den hier erforderlichen Fahrstil gewöhnt habt. Aber im Gegensatz zu Richard Burns Rally wird es nie so gnadenlos, dass es unnötige Frustration hervorruft. Stattdessen sind das emulierte Verhalten der Autos und die Reifenphysik so kommunikativ, dass ich als Fahrer immer genau verstehe, welchen Fehler ich gemacht habe, wenn etwas schief geht (im wahrsten Sinne des Wortes).

Wales oder Frankreich, ist das Angebot. In den nächsten 18 Monaten wird es jedoch sechs weitere vollständige Rallyes geben.

Ein weiterer Aspekt dieses Spiels, der bereits im Early Access so furchtbar beeindruckend ist, ist die Grafik. Supernova Games hat für die Grafik mit der Unreal Engine 5 gearbeitet und dann obendrein die Physik-Engine Assetto Corsa Evo von Kuno verwendet, die sich als perfekt erwiesen hat. Anders als bei EA Sports WRC, Rennsport, Assetto Corsa Competizione oder Ride (andere Rennspiele, die auf der Unreal Engine basieren) gibt es hier keine großen Bedenken mit schlechtem Anti-Aliasing, flackernden Schatten, Mikrorucklern oder sonstigem Mist, stattdessen fließt Assetto Corsa Rally unglaublich gut und bietet Grafiken, die ohne echte Konkurrenz alles andere in diesem Genre derzeit in den Schatten stellen. Dieses Spiel ist einfach brutal schön und wenn man bedenkt, dass alle Straßen per Laser gescannt und dann mit mehr als zehnmal mehr "Laub" als das gesamte EA Sports WRC nachgebildet wurden, wäre es nicht im Geringsten schwierig, wenn die Early-Access-Version einige Probleme mit dem Display-Update und Grafikfehlern hätte. Ich habe während meiner Stunden keinen einzigen bemerkt und konnte Assetto Corsa Rally in einem perfekt angepassten Triple-Screen-Setup mit perfektem Sichtfeld (hier gibt es viele wirklich, wirklich gute Einstellungen) und alles bis auf zwei Parameter auf "Ultra" laufen lassen.

Die Einstellmöglichkeiten sind hervorragend und der FFB ist super.

Ebenso beeindruckend ist der Sound, der endlich das mechanische, kantige Brüllen des Rallye-Waldes so nachahmt, wie wir Rallye-Fans es uns ersehnt haben. Die Motoren heulen, die Getriebe heulen und das Anti-Lag-System lässt die Auspuffe durch die Waldränder hallen, so dass es mich oft erschaudern lässt. Ich hätte gerne etwas mehr Schottermatten am Unterboden des Autos, aber ich verstehe auch das Problem, diesen Teil zu erhöhen, denn dann riskiere ich, den Kartenleser im Lärm zu ertränken. Auch die Töne sind richtig gut, sowohl was die Wahl der Stimme, die Artikulation und das Timing angeht als auch für alle, die sie später oder früher haben wollen, können sie natürlich verändert werden. Die Menge an Einstellungen, die in dieser Early-Access-Version bereits enthalten sind, ist beträchtlich und man kann wirklich fast alles aktivieren oder deaktivieren, was wir Sim-Racing-Fans heute natürlich fordern. Allein die Tatsache, dass die Unreal Engine nachweislich in einen Modus gesteuert werden kann, in dem echte, richtige Triple-Screen-Setups möglich sind (obwohl Codemasters sagt, dass dies nicht möglich ist), spricht Bände über einen Entwickler, der seine Kernzielgruppe in vollem Umfang versteht.

Die Aufmachung erinnert an Assetto Corsa, und das ist natürlich auch gut so. Einfach, sauber und stilvoll mit vielen zusätzlichen Informationen für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten.

Das einzige, was ich im Moment nicht wirklich loben möchte, ist das Geschwindigkeitsgefühl, das etwas schwach ist, wenn das Sichtfeld ausgeschaltet ist. Das hat nichts mit der Skalierung zu tun, wie es bei WRC Generations der Fall war (wo ein Briefkasten so groß wie ein Toyota Yaris sein konnte), sondern mit den Prioritäten von Supernova. Ein noch größeres Gefühl von Geschwindigkeit würde das Spiel sicherlich noch herausfordernder machen, was für Uneingeweihte natürlich verheerend sein könnte, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass es noch ein wenig erhöht wird. Abgesehen davon und der Tatsache, dass es dieser frühen Version des Spiels an Abwechslung in Form von mehr Strecken und mehr Autos mangelt, gibt es hier so ziemlich nichts, worüber ich mich beschweren möchte. Ich schreibe seit Mitte der 90er Jahre über Spiele und habe mich seit 2004 täglich mit Sim-Racing beschäftigt und noch nie eine "Beta-Version" eines Rennsimulators getestet, die auf Anhieb so gut war. Zu sagen, dass Assetto Corsa Rally Gutes verspricht, wäre völlig falsch. Er ist in vielerlei Hinsicht schon fantastisch gut und mit mehr Rallyes und mehr Autos stehen wir vor der glänzendsten Zukunft, die dieses Subgenre je gesehen hat. Und das genau zu dem Zeitpunkt, als ich befürchtete, dass es im Rallye-Wald so gut wie tot sein würde. Stell dir vor, wie falsch du liegen könntest.