Assetto Corsa Evo tritt auf die Bremse und wird endlich im Jahr 2025 veröffentlicht

Es sah nie allzu sehr in Stein gemeißelt aus, obwohl 505 Games ankündigte und bekräftigte, dass Assetto Corsa Evo dieses Jahr erscheinen würde, und jetzt bestätigen sich die anfänglichen Befürchtungen der Fans, obwohl es eigentlich nur eine leichte Verzögerung ist. Der Simracer von Kunos Simulazioni wird nun am 16. Januar 2025 in den Early Access starten, wie der Publisher bestätigt hat, und hier ist das neue Video, das die Neuigkeiten begleitet:

Als Teil der zuvor bestätigten Hersteller und einer Handvoll weiterer zeigt das In-Game-Material (zusammen mit einer Hommage an ein Spielzeugauto) detaillierte Rennwagen von Porsche, Alfa Romeo, Ford, BMW, Mercedes-Benz AMG, Mini, Lotus, Ferrari, Volkswagen, Hyundai (mit einem Elektrofahrzeug) und mehr. Adleraugen werden auch optimierte Bordsteine und einen Hinweis auf 2-Wege-Verkehr bemerken.

Simracer haben lange darauf gewartet, daher wird es interessant sein zu sehen, wie es sich bis 2025 mit ihrem Feedback entwickelt. Whislists sind jetzt geöffnet.