Assetto Corsa Evo führt Update 0.5 während einer Karriere-Mode-Kontroverse aus

Kunos Simulazioni und 505s Assetto Corsa Evo sind erst vor einem Jahr im Early Access gestartet und haben sich in dieser Zeit gemeinsam mit der Community mit zusätzlichen Inhalten und einer Reihe von Änderungen weiterentwickelt, aber einige dieser Änderungen wurden von den Fans nicht sehr willkommen geheißen.

Heute wurde der Titel auf Version 0.5 aktualisiert, die eine Reihe neuer Autos und Strecken bringt, aber vor allem das Handling und die Physik optimiert. Bevor wir Letzteres probefahren, hier die Liste der Ersteren:

Neue Autos und Strecken kommen zu Assetto Corsa Evo v.0.5

Neue Straßenwagen



Audi Sport Quattro (1983)



BMW M2



Caterham Seven 485 CSR Endauflage



Toyota AE86 + Abgestimmte Version



Volkswagen Golf MK1



Neuer Rennwagen



Dallara EXP



Neues GT-Auto



Porsche 911 GT3 RS (992)



Neue Strecken

(Ermöglicht mehrere Layouts und Spieler-Herausforderungen)



Watkins Glen International (4 Layouts)



Circuit Paul Ricard (4 Layouts)



Spieler können außerdem die erste Version des Free Camera-Modus genießen, der für weitere Erkundung und filmische Wiederholungen gedacht ist, während das Team weiter an einem eigenen Fotomodus arbeitet. Was die Grafik betrifft, verwendet ACE jetzt DLSS 4.5 für bessere Leistung und Skalierbarkeit. Schließlich wurden das HUD und die Benutzeroberfläche verfeinert und In-Race-Systeme wie Streckenbegrenzungsstrafen und die Logik der blauen Flaggen angepasst.

Wo ist Assetto Corsa Evo s Karrieremodus hin?

All dies geschieht jedoch gerade zu einem Moment, in dem ein Teil der Community sehr wütend über die jüngsten Änderungen am Karrieremodus und im Einzelspieler-Fortschrittssystem des Spiels geworden ist. Was als Karrieremodus bekannt war, existiert nicht mehr, da das Studio das traditionelle Modell mit Wirtschaftsmanagement, Erfahrungspunkten und virtueller Währung entfernt hat. Gleichzeitig steuern die Entwickler auf wettbewerbsfähigere Funktionen, die Driving Academy und Unterstützung für Mods hin.

Während einige Nutzer den eher "Pick up and play"-Ansatz ohne den guten alten XP-Grind und die begrenzte Startgarage schätzen, unterstützten andere bereits den anfänglichen Vorstoß für einen traditionellen Karrieremodus und sind nun enttäuscht. Kunos hat sich zu dieser Entscheidung nicht geäußert und auch keine Daten, die Behauptungen stützen, dass der Karrieremodus in Bezug auf die tatsächliche Spielzeit kaum Aufmerksamkeit erregte.

Der untenstehende 0.5-Trailer teasiert bereits das kommende 0.6-Update von Assetto Corsa Evo, mit einem klaren Hinweis auf die 12 Stunden von Sebring.