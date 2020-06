Assetto Corsa Competizione stemmt natives 4K nur auf Xbox One X

Assetto Corsa Competizione düst seit Dienstag auf Playstation 4 und Xbox One herum, ein volles Jahr lang stand der Titel in den Early-Access-Garagen des italienischen Entwicklers Kunos Simulazioni. In einem Interview mit GamingBolt spricht der Produzent und auch Game Design Director Davide Brivio über die konkreten Anforderungen der beiden unterschiedlich starken Konsolenversionen:

"Die PS4 Pro im 1080p-Ausgabemodus hat verbesserte Draw Distance, Anti-Aliasing, Nachbearbeitungs- und Partikeleffekte. In 4K läuft das Spiel mit [einer Auflösung von] bis zu 3200×1800 [Bildpunkten]. Auf der anderen Seite hat die Xbox One X die gleichen Grafikverbesserungen und läuft nativ bei 4K."