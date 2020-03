Assetto Corsa Competizione ab Juni auch auf Konsolen

Simulations-Rennspiele haben auch auf der Konsole ein Zuhause. Kunos Simulazioni brachte bereits das alte Assetto Corsa auf die PS4 und Xbox One und fährt nun mit dem zweiten Teil fort. Wie Publisher 505 Games heute ankündigte, soll Assetto Corsa Competizione auf Konsolen 39.99$ kosten und am 23. Juni 2020 erscheinen.

Dabei werden Konsolenspieler auch auf den umfangreichen "Intercontinental GT Pack" DLC zugreifen können, der letztes Jahr die PC-Fassung erweiterte. Der DLC enthält 50 Piloten, 40 Teams und viele Möglichkeiten, Autos an die eigenen Vorlieben anzupassen. Wer Assetto Corsa Competizione vorbestellt, erhält den DLC kostenlos zum Hauptspiel dazu. In den separaten Verkauf geht die Erweiterung dann am 24. Juni 2020 - einen Tag nach Release des Kernspiels.

Weitere DLCs sollen im Verlauf des Jahres folgen. Aktuell ist das "GT4 Pack" für den Herbst geplant und das "British Pack" für den Winter. Auch diese Erweiterungen sollen sowohl für Xbox One als auch für die PS4 erscheinen.

Einen ersten Eindruck der Konsolen-Versionen von Assetto Corsa Competizione können wir euch anhand des folgenden Trailers und 15 Screenshots anbieten.

Assetto Corsa Competizione für PS4 and Xbox One - Screenshots