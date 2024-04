Assetto Corsa 2 heißt jetzt Assetto Cosa Evo und wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen

HQ

Viele von uns waren entmutigt, als sie sahen, dass Kunos und 505 Games Assetto Corsa 2 in ihren Finanzprognosen für das laufende Geschäftsjahr nicht erwähnt haben. Das ließ uns befürchten, dass die lang erwartete Fortsetzung von Assetto Corsa nicht wie geplant im Jahr 2024 erscheinen würde, und die jüngsten Umstrukturierungsprobleme bei 505 Games verhießen nichts allzu Gutes für die Zukunft des Rennsports. Aber es sieht so aus, als ob das nicht der Fall sein wird, denn Assetto ändert nicht nur das, was sich unter der Motorhaube befindet, sondern das gesamte Sortiment.

Aber lassen wir die Metaphern für einen Moment beiseite. Assetto Corsa 2 existiert nicht, denn was wir später in diesem Jahr sehen werden, ist Assetto Corsa Evo, eine neue Version, die, wie der Name schon sagt, den Fahrsimulator auf eine neue Stufe hebt. Und das Kurioseste an dieser Ankündigung war die Art und Weise, wie sie produziert wurde.

Es stellte sich heraus, dass die Entwickler im gestrigen Assetto Corsa Competizione-Update, mit dem eine neue Strecke für den Nürburgring eingeführt wurde, eine beleuchtete Renntafel mit der Nummer 2024 auf schwarzem Hintergrund und einem QR-Code eingeführt haben, an dem man während eines Rennens durchaus vorbeigehen kann, ohne es zu bemerken. Der spanische Simracer Heikki360ES bemerkte dieses Detail jedoch in einem Video, das Sie sich unten ansehen können.

Der QR-Code führt zu einer neuen Website, auf der ein Video mit Assetto Corsa Evo abgespielt wird und das Jahr 2024 als Erscheinungsjahr hervorhebt. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen mehr wissen werden, aber eines ist sicher: Assetto Corsa hat eine Zukunft, und diese Zukunft ist Evo.