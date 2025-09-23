Assault Terminators sind zurück in einer massiven neuen Warhammer 40.000 Space Marines Battleforce

HQ

Hast du dir jemals einen Space Marine angesehen und gedacht: "Nein, nicht sperrig genug?" Die meisten würden wahrscheinlich nein sagen, aber wenn ja, dann sind Terminatoren genau das Richtige für dich. Genauer gesagt hat Warhammer gerade eine neue Reihe von Assault Terminators enthüllt, das Hauptverkaufsargument des sperrigen neuen Crux Terminatus Battleforce.

Die neue Box enthält 10 Assault Terminators, die jeweils mit Blitzklauen ausgerüstet werden können, um feindliche Spreu auszuweiden, oder Donnerhämmern und Schilden, um sie zu einem unaufhaltsamen Bollwerk zu machen. Es gibt auch 5 reguläre Terminatoren, einen Terminator-Kaplan, einen Terminator-Captain und einen Terminator-Ancient mit einem wunderschönen Banner, das du in die Schlacht mitnehmen kannst. Es gibt auch drei zielsuchende Leuchtfeuer, von denen aus du deine tiefgreifenden Terminatoren einsetzen kannst.

Diese Box ist die erste Möglichkeit, wie Spieler die neuen Assault Terminators in die Hände bekommen können, und wird bald per Vorbestellung veröffentlicht. Einzelne Kits für die neuen Modelle werden im Laufe des Jahres eintreffen. Wenn du einen langsamen, aber sehr fähigen Eliteteil deiner Armee aufbauen möchtest, scheint diese Box ein todsicherer Weg zu sein, um einen guten Teil einer Liste zu füllen. Eine Schande für einen Dark Angels-Spieler wie einen Redakteur, der dies abtippt, dass Assault Terminators leider (noch) nicht als Todesschwinge verwendet werden können.

Werbung: