Assault ist eine der besten Klassen in Battlefield 6 und du kannst uns nicht anders erzählen

Ich kann es nicht mehr ertragen. Die Verleumdung, die die Klasse Assault in Battlefield 6 bekommt, wird zu viel. Die Meinungen scheinen sich bis zu dem Punkt zu verschieben, an dem viele anfangen, die Vorteile eines guten Recon Kits zu sehen (nein, nicht die Person, die versucht, eine 800m Snipe zu treffen...) und obwohl es an der Zeit ist, dass das passiert, gibt es immer noch viel zu viele Leute, die missverstehen, wie nützlich ein starker Assault Spieler ist. Dies ist also eine Art Brief an diese Personen, eine Erklärung, warum Sie lernen sollten, Assault zu meistern.

Bevor ich jedoch anfange, sollte klargestellt werden, dass nur weil Assault oft unter den Teppich gekehrt wird, ich nicht versuche, Ihnen zu sagen, dass Sie Ihre Munitionstaschen oder RPGs weglegen und Engineer und Support für immer hinter sich lassen sollten. Vielmehr solltest du, wie bei jedem Spiel mit mehreren Klassenoptionen, flüssig sein und dich an die jeweilige Situation anpassen. Wenn du Conquest spielst und von Panzern überrannt wirst, wechsle zu Engineer. Wenn Sie auf Breakthrough sind und Ihr Team gesund halten müssen, ist eine gute Defibrillation Support ein langer Weg. Aber gleichzeitig hat Assault seine Fähigkeiten, die, wenn sie gemeistert werden, schwer zu stoppen sind.

Der Schlüssel ist der Name der Klasse. Wenn du es magst, aggressiv zu sein und zwischen den Zielen hin und her zu rennen, dann gibt es buchstäblich keine bessere Klasse als Assault. Es gibt offensichtliche Designentscheidungen, die diesen Spielstil unterstützen, wie z. B. Sprengsätze, die die Umgebung sprengen, um neue Wege zu schaffen, ein Ziel zu betreten, Leitern, um Engpässe zu umgehen, und sogar die Möglichkeit, eine dritte Waffe zu tragen, um dich in verschiedenen Kampfszenarien vielseitiger zu machen. Aber dann gibt es auch noch die obskureren Elemente wie die passive Fähigkeit, Ziele zu erobern und M-COMs schneller zu aktivieren/entschärfen, sowie eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Blendgranaten und Blendgranaten. Die Engineer ist für die Reparatur und Zerstörung von Fahrzeugen konzipiert, die Support soll dem gesamten Team helfen, die Recon zum Aufklären und Scharfschießen und die Assault ist für den harten und aggressiven Kampf gemacht.

Aber der wirklich entscheidende Faktor für einen guten Assault -Spieler ist etwas, das wir nicht genug Leute sehen. Das liegt zum Teil daran, dass du es über die unzuverlässigen und frustrierenden Klassenherausforderungen freischalten musst, aber wenn du die Zeit investierst und dir die Spawn Beacon verdienst, kannst du Angriffe und Verteidigungen machen oder brechen. Was einst ein Recon Gegenstand war, befindet sich jetzt auf dem Assault und es ist ein enorm dynamischer Gegenstand, der einen Spawnpunkt für Verbündete schafft, auf dem sie spawnen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie sich im Kampf befinden und dergleichen. Wenn du die verschiedenen Klassengegenstände im Spiel einordnen müsstest, wäre der Spawn Beacon einer der besten in der Liste, wenn er richtig verwendet wird, wie ehrlich gesagt, wenn du einen proaktiven Trupp hast, der jedem Spiel seinen Stempel aufdrücken will, indem er Ziele anvisiert (wenn nicht, was machst du ehrlich...), Dieses Gadget wird Sie nahezu unaufhaltsam machen.

Aber nur weil Spawn Beacons und gute Assault Spieler Game Changer sind, heißt das nicht, dass jeder diese Klasse spielen und das Gadget benutzen sollte. Battlefield 6 ist ein Spiel, bei dem es nur um Balance geht, und du musst ein paar von jeder Klasse in einem Team haben, um erfolgreich zu sein. Lesen Sie also den Raum, beurteilen Sie, was Ihr Team braucht, und passen Sie sich dann an. Wenn die Hälfte deines Teams Recon spielt und du besiegt wirst, füge vielleicht keinen weiteren Ghillie-Anzug zur Liste hinzu, sondern wähle etwas anderes aus und balanciere alles aus. Und so nützlich die Kits Support und Engineer auch sind, sie sind wirklich nicht so schwarz-weiß, da die Auswahl von etwas anderem dein Team das Spiel kostet, denn es kommt darauf an, wie du sie einsetzt und wie du jedes Ziel angehst.

Der Punkt ist, lernen Sie, die Vorteile und Schwächen der verschiedenen Klassen zu verstehen und hören Sie auf, Gewinne und Verluste durch das zu bestimmen, was der Rest Ihres Teams tut. Kümmere dich um deine eigene Truppe, finde einen Weg, das Spiel als Einheit zu beeinflussen, und wenn es darum geht, einen schwierigen Punkt zu knacken (wie die Drei-Ziel-Phase von Blackwell Fields auf Breakthrough...), probiere vielleicht Assault aus. Es wird Sie wahrscheinlich überraschen, wie nützlich der Kurs sein kann.