Assassin's-Creed-Valhalla-Patch alarmiert PS5-Spieler, spürbare Verbesserung auf Xbox Series X

Ubisoft Montreal hat einige Zeit gebraucht, um einen ersten relevanten Patch für Assassin's Creed Valhalla bereitzustellen, mit dem das Spiel auf der neuen Konsolengeneration von erweiterten Grafikoptionen Gebrauch machen kann. Leider hatte die leistungsstarke Xbox Series X von Microsoft damit ordentlich zu kämpfen, sogar noch mehr als Sonys PS5.

Die neue Version 1.04 sorgt jedoch dafür, dass auch die Microsoft-Konsole eine konstante Bildrate vorweisen kann, wie die neue Analyse von Digital Foundry zeigt. Ubisoft musste die Mindestauflösung, die Assassin's Creed Valhalla in der variablen Bildwiederholfrequenz erreicht, auf einen Wert unter 1440p hinabsetzen, damit das Game keine störenden fps-Einbußen mehr erleidet. Trotzdem lassen sich bei Kameraschwenken weiterhin kleine Einbrüche bemerken.

Aus irgendeinem Grund hat das Spiel auf der PS5 unmittelbar nach der Installation von Spielversion v1.04 ordentlich mit den neuen Codezeilen zu kämpfen, weshalb mehrere Nutzer auf den sozialen Medien davor warnten. Laut den Analysten von Digital Foundry geben sich diese Probleme aber mit der Zeit, sodass die Vielzahl der Beschwerden wohl nur erste Eindrücke sind. Nach einer Eingewöhnung soll die PS5-Version so flüssig und überzeugend laufen wie zuvor, heißt es in der Auswertung. Die Spieler müssen also auch weiterhin Geduld mit den ersten Titeln der neuen Generation aufbringen. Von einer optimierten Spielerfahrung sind wir jedenfalls noch weit entfernt.