Assassin's-Creed-Autor kehrt nach acht Monaten zu Ubisoft zurück

Viele Assassin's-Creed-Fans waren beunruhigt, als sich Darby McDevitt im Frühjahr 2021 zu den Leuten gesellte, die Ubisoft verließen, um andere, aufregende Dinge auszuprobieren. Nun schreibt der Autor, der mit für die Geschichte von Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed IV: Black Flag und Assassin's Creed: Revelations verantwortlich ist, auf Twitter, dass er beschlossen hat, zu Ubisoft zurückzukehren, um weiterhin an der narrativen Seite von Assassin's Creed zu arbeiten. Der Mann deutet außerdem an, dass die Serie in der Zukunft einige aufregende Dinge bereitzuhalten scheint.