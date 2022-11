Assassins letztes Titel-Update kommt nächsten Monat

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Ubisoft beabsichtigt, Assassin's Creed Valhalla und Eivors Saga mit dem Inhaltszusatz The Last Chapter im Dezember abzuschließen, aber jetzt hat der Entwickler bestätigt, dass dies vom endgültigen Titel-Update für das massive RPG begleitet wird.

Wie in einem neuen Blogbeitrag enthüllt, erklärt Ubisoft: "Am 6. Dezember werden wir unser letztes Inhaltsupdate für Assassin's Creed Valhalla veröffentlichen und damit zwei erstaunliche Jahre des Post-Launch-Supports abschließen. Titel-Update 1.6.2 wird einige aufregende neue Inhalte für das Spiel enthalten, darunter The Last Chapter, ein berührender und intimer Abschluss von Eivors Saga."

Das bedeutet, dass weder New Game+ nach Valhalla kommen wird, noch wird es weitere saisonale Festivals geben, und ebenso wird das einzige zusätzliche Feature die Option sein, deine Kapuze immer ausgestattet zu halten, auch wenn Eivor keinen Umhang entwöhnt.

Was The Last Chapter bringen wird, wenn es am 6. Dezember erscheint, wird es "einige der Handlungsstränge verbinden, die im Laufe des Spiels entwickelt wurden, und deinen Abschluss für deine Zeit im Rabenclan bieten".