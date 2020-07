Assassin's Creed: Weibliche Figuren erhalten Nebenrolle, weil sich Frauen laut Ubisoft "nicht verkaufen"

Der Journalist Jason Schreier hat für Bloomberg die Situation in Ubisofts Studios untersucht, nachdem Berichte über systematische Missstände im Unternehmen bekanntwurden (etwas, auf das der Geschäftsführer Yves Guillemot bereits öffentlich eingegangen ist). Aus Gesprächen mit Beteiligten geht hervor, dass das Management der Firma die Rolle von Frauen in Videospielen der eigenen Flaggschiff-Serie Assassin's Creed absichtlich niedrig hielt, weil die Wahl einer weiblichen Protagonistin, wie sie behaupten, den Umsatz negativ beeinflussen würde.

Beispiele hierfür werden in den letzten drei Teilen von Assassin's Creed angemerkt, Odyssey (2018), Origins (2017) und Syndicate (2015). Am Anfang der Entwicklung stand jeweils offen, ob Frauen in diesen drei Spielen die Hauptrolle spielen würden, doch die Entscheider in höheren Positionen hielten davon nicht viel. Obwohl Ubisoft mittlerweile zugibt, dass Kassandra die kanonische Protagonistin von Assassin's Creed Odyssey ist, basierten alle Werbekampagnen und Marketingmaterialien auf dem Bild des männlichen Helden Alexios. Gleiches gilt für Origins und Syndicate, wo Aya und Evie viel mehr Leinwandzeit erhalten sollten, die letztendlich Jacob bzw. Bayek zufiel.

Laut Schreier argumentierte die Management- und Marketingabteilung von Ubisoft In jedem einzelnen Fall, dass sich Spiele mit Frauen nicht so gut verkaufen würden, wie Spiele mit Männern. Dabei gibt es in den letzten Jahren hervorragende Beispiele dafür, die genau das Gegenteil behaupten. Im kommenden Assassin's Creed Valhalla werden wir ebenfalls wieder zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur (Eivor) wählen und jederzeit zwischen beiden Geschlechtern wechseln können. Ubisoft hat Entscheider bereits entlassen und will unter anderem mithilfe externer Partner sicherstellen, dass sich der Konzern diverser und vielfältiger aufstellen kann.