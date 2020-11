Assassin's Creed Valhallas Würfelspiel Örlog erscheint 2021 in physischer Form

You're watching Werben

Ubisofts neuster Ableger der Assassinen-Reihe, Assassin's Creed Valhalla, scheint ein voller Erfolg zu sein. Die Welt hält auch fernab der Hauptgeschichte allerlei Aktivitäten für uns bereit. Im sogenannten ''Flyting'' werfen wir uns mit anderen Wikingern Beleidigungen um die Ohren, wir können Angeln gehen, an Trinkspielen teilnehmen oder auch unsere Zeit mit dem Würfelspiel Örlog vertreiben.

Mit Örlog haben sich die Entwickler die Mühe gemacht, ein vollkommen funktionsfähiges Würfelspiel in die Welt einzubauen. Ebenso, wie es CD Projekt Red mit Gwent in The Witcher 3 getan hat. Wie es scheint haben Spieler zusammen mit Eivor viel Zeit beim Würfeln verbracht, denn dank eines Artikels von Dicebreaker haben wir nun erfahren, dass das Minispiel im kommenden Jahr in physischer Form erscheinen wird. Die physische Version soll in Zusammenarbeit mit PureArts hergestellt werden, weitere Details gibt es bisher nicht.

Auch wenn die Wikinger tatsächlich gerne ihre Zeit mit Würfelspielen und anderen Spielen verbrachten (so wie viele andere Kulturen), basiert Örlog auf keinen legitimen historischen Fakten. Gegenüber Dicebreaker erklärte Co-Development Game Director Benoit Richer, dass ''das Ziel war ein Spiel zu haben das vor allem glaubwürdig rüberkommt, als dass es historisch akkurat ist, da wir keine klare Regeln im Laufe unserer Recherchen gefunden haben''.

Wir können uns gut vorstellen, dass Örlog aufgrund seiner kompakten Handhabung und recht simplen Regeln auch fernab von Assassins Creed-Fans die Spieler begeistern kann. Im nächsten Jahr wissen wir mehr.