Assassin's Creed Valhalla verbindet das Alte mit dem Neuen

Ubisoft hat ihren Fans am Abend einen Blick auf den bevorstehenden Assassin's-Creed-Titel werfen lassen und einen Veröffentlichungstermin für das nächste Kapitel bestätigt. Assassin's Creed Valhalla erscheint am 17. November für alle aktuellen Plattformen, außer der Switch. Die Spieler werden in die Wikingerzeit versetzt und von Norwegen aus über die Nordsee nach England reisen, um Ortschaften entlang der Küste zu plündern und zu brandschatzen. Die wütende Hauptfigur Eivor ist eine echte Wikinger-Macht, kann aber auch als leiser Attentäter gespielt werden. Eine dicke Vorschau haben wir ebenfalls für euch am Start.