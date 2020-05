Assassin's Creed Valhalla soll wohl gar nicht so stark auf nordische Mythologie eingehen

Die Assassin's-Creed-Serie hatte schon immer ein mythologisches und übernatürliches Thema, das allerdings eher im Hintergrund der einzelnen Ableger steht. Der letzte Teil der Reihe, Assassin's Creed Odyssey, ging sehr stark auf die Märchen griechischer Götterlegenden ein, weshalb einige Spieler erwarten, im kommenden Valhalla etwas Ähnliches vorzufinden. Überraschenderweise scheint das allerdings nicht der Fall zu sein, wie der Narrative Director des Spiels, Darby McDevitt, in einem Interview mit GameSpot erklärt:

"Nur sehr wenige Spiele behandeln die nordischen Wikinger mit historischen Fakten. Ich denke der Drang besteht darin, immer sofort mit der Mythologie zu beginnen, aber wir möchten wirklich, dass ihr das Gefühl bekommt, im dunklen Zeitalter Englands zu leben. [Es geht darum,] dass ihr römische Ruinen erkundet, die 400 bis 500 Jahre zuvor von den Römern, den Überresten der britischen Stämme und sogar von den sächsischen Heiden zurückgelassen wurden, bevor alle zum Christentum konvertieren mussten."

"Wir haben diese riesige Welt geschaffen, um sie zu erforschen, zu überfallen, anzugreifen [oder einfach nur] interessante Leute zu treffen. Aber ihr werdet das als Mensch tun; als eine Person, die auf einem Pferd reiten muss, um lange Strecken zu überwinden und dorthin zu gelangen, wohin sie hin will. Fliegen oder so werdet ihr nicht."

Früher bemühte sich die Reihe um ein bodenständiges Setting, das lose auf der Geschichte basierte. Mit der Zeit wich dieser Fokus langsam aber stetig. Wie wir Ende des Jahres in den Krieg zwischen Templer und Assassinen eintauchen werden, erfahren wir sicher in den kommenden Wochen und Monaten. Diese Woche sollen wir wohl schon einen Blick auf das Spiel erhalten - im Xbox-Inside-Stream am Donnerstag.