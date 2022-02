Assassin's Creed Valhalla müsst ihr am Wochenende nicht bezahlen, falls ihr es spielen wollt

HQ

Am bevorstehenden Wochenende (im Zeitraum vom 24. bis zum 28. Februar) könnt ihr Assassin's Creed Valhalla auf allen Formaten (PC, Playstation, Google Stadia und Xbox) herunterladen und spielen, ohne dafür gesondert zahlen zu müssen. Vermutlich werdet ihr in Deutschland im Besitz einer entsprechenden Online-Mitgliedschaft sein müssen, falls ihr das Game auf den Konsolen spielen wollt, doch abgesehen davon fallen voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten an. Eure Speicherstände bewahrt der Publisher für die absehbare Zukunft auf.

Quelle: Ubisoft.