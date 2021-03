Assassin's Creed Valhalla: Erweiterung Zorn der Druiden ermittelt Ende April

You're watching Werben

Ubisoft stellte bereits im vergangenen Oktober klar, dass Assassin's Creed Valhalla nach dem Start viele Inhalte bekommen wird. Damals konnten sie uns noch keine konkreten Details verraten, doch inzwischen kennen wir die gröbsten Eckdaten. Das kanadische Studio hat letzte Woche bekanntgegeben, dass die erste Erweiterung "Zorn der Druiden" am 29. April veröffentlicht wird. Ansonsten wiederholen die Entwickler nur, was wir bereits wissen: Das DLC führt uns nach Irland, wo wir einen druidischen Kult namens "Children of Danu" stoppen sollen. Die Quests werden an Mythen der schottisch-gälischen Folklore angelehnt sein.