Assassin's Creed Valhalla: Diese Inhalte warten nach dem Start auf euch

Assassin's Creed Valhalla gehört zu den am meisten erwarteten Spielen in diesem Jahr und es ist bereits fertiggestellt worden, erscheint also pünktlich zum Start der neuen Konsolen am 10. November. Ubisoft hat diese Woche weitere Informationen für uns vorbereitet, denn das Unternehmen möchte ihre Kunden wissen lassen, was sie vom kommenden Action-Rollenspiel abseits des Hauptspiels erwarten können.

Valhalla wird nach dem Start mit mindestens zwei großen Erweiterungen und vier kostenlosen Updates unterstützt werden. Noch im Dezember sollen die ersten Inhalte voraussichtlich ausgeliefert werden, dazu gehört ein In-Game-Event namens "Viking Yule Festival" - laut unseren norwegischen Kollegen ist das so etwas wie das Weihnachtsfest -, neue Siedlungsgebäuden und sogar "weitere Spielmodi". Für März 2021 wurden ein actiongeladener Spielmodus und weitere Festival-Saisons, sowie neue Ausrüstung und Kosmetikartikel angekündigt. Mehr Inhalte sollen im Sommer und im Herbst kommenden Jahres als Update nachgereicht werden - entsprechende Infos folgen später.

Die beiden wichtigsten Erweiterungen von Assassin's Creed Valhalla heißen "Wrath of the Druids" und "The Siege of Paris". Diese werden im Frühjahr und respektive im Sommer nächsten Jahres veröffentlicht, falls die Ubisoft-Teams den internen Plan einhalten können. Im ersten Paket führt es die Wikinger nach Irland, wo wir einen mysteriösen Druidenkult untersuchen. In der französischen Hauptstadt müssen wir uns in wiederholbaren Schlachten und Belagerungen um die Elitesoldaten von König Karl dem III kümmern.

In einem Video bekommen wir bereits jetzt Einblick in einige der Überraschungen, an denen Ubisoft derzeit noch arbeitet. Die beiden Erweiterungen werden in einem Saison Pass zusammengefasst, der Zugriff auf eine spezielle Mission namens "Die Legende von Beowulf" gewährt. Dieser zusätzliche Kaufanreiz steht allen Käufern des Saison-Passes und/oder Besitzern etwaiger Sondereditionen des Spiels zur Verfügung - bereits zum Start des Spiels. Weitere Details findet ihr in diesem Artikel.