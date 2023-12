Assassin's Creed Syndicate kann ab sofort kostenlos behalten werden

HQ

Assassin's Creed Syndicate kann kostenlos im Ubisoft Store erworben werden. Assassin's Creed Syndicate war das erste Spiel, das in der Assassin's Creed-Reihe mit Jacob und Evie Frye einen Zwei-Protagonisten-Ansatz einführte, und war auch das letzte Hauptspiel der Reihe, bevor es eine Pause einlegte und mehr RPG-Mechaniken einführte.

Für einige wird dies eine nostalgische Rückkehr zu dem sein, wie die Serie vor Assassin's Creed Origins war, während es für andere eine Erinnerung an die dunklen Zeiten sein könnte. So oder so, es ist ab sofort bis zum 6. Dezember völlig kostenlos.

Du brauchst ein aktives Ubisoft-Konto und Zugang zum Ubisoft Connect Launcher, um das Spiel zu spielen, aber wenn du dich in den fiesen Straßen Londons festsetzen willst oder einfach nur deine Feinde mit einem Stockschwert verprügeln willst, kannst du es genauso gut versuchen.