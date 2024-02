Assassin's Creed Symphonic Adventure kommt im Mai nach Großbritannien

HQ

Ubisoft hat enthüllt, dass der Assassin's Creed Symphonic Adventure diesen Sommer nach Großbritannien kommen wird.

Die Veranstaltung soll ein "einzigartiges und immersives Konzerterlebnis sein, das die musikalische Reise von Assassin's Creed von seinen antiken Ursprüngen bis hin zu den heutigen Animus-Schauplätzen abdeckt." Die Show wird von der Royal Philharmonic Orchestra und einem Chor gespielt und von verschiedenen Videomontagen auf dem Bildschirm begleitet, die mit den musikalischen Bemühungen synchronisiert sind.

Die Show wird am 29. und 30. Mai im Londoner Royal Festival Hall zu sehen sein, und nach ihrem Debüt in Paris im letzten Jahr wird es bei diesem Auftritt in Großbritannien zum ersten Mal einen Bereich geben, der Assassin's Creed Mirage gewidmet ist.

Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort erhältlich, also sichern Sie sich unbedingt eines, wenn Sie Lust auf eine elegante Nacht haben, die sich um Assassin's Creed Musik dreht.