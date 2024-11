Assassin's Creed Shadows zeigt Stealth-Gameplay in einem neuen Deep Dive

HQ

Während Assassin's Creed Shadows in die ganze Yasuke-Kontroverse verwickelt bleibt, hat der Nebenprotagonist Naoe die Blicke vieler Fans gemieden. Ein wahrer Meister der Tarnung. Als Shinobi des Spiels wird Naoe in ihrem Gameplay einen viel größeren Fokus auf Stealth legen, und das konnten wir uns in einem neuen Deep Dive von Ubisoft ansehen.

Naoe hat all den Parkour und die Tarnung, die man von früheren Filmen der Serie erwarten würde, aber sie hat auch ein paar einzigartige Tricks im Ärmel. In Assassin's Creed Shadows ist Naoe die Person mit Zugang zu Eagle Vision, mit dem sie feindliche Positionen hervorheben und die Geräusche von sich hören kann.

Es gibt ein paar neue Mechaniken für die Assassin's Creed-Serie in Shadows. Wenn du dich nämlich an Schatten klammerst, bist du für deine Feinde unsichtbar und kannst dich hinlegen. Wenn du dich hinlegst, musst du dich ganz schön bewegen, z. B. dich zur Seite rollen, um außer Sichtweite zu kommen. Dank ihrer kleinen Statur kann Naoe leicht an Orte gelangen, an denen andere Assassinen nicht vordringen könnten, was sie zu einem einzigartig tödlichen Aktivposten im Spiel macht.

Es gibt auch die Fähigkeit, Feinde zu packen und sie entweder für einen Knock-Out oder einen Kill wegzuziehen, je nachdem, wie gnädig du dich fühlst. Auch Doppelmorde sind endlich wieder da. Auch wenn du lieber Yasuke spielst, gibt es immer noch einige heimlichere Optionen für ihn, wie z.B. Feinde aus der Ferne mit seinem Bogen zu erschießen.