Assassin's Creed Shadows wird keine weitere große Erweiterung bekommen, zumindest nicht innerhalb des zweiten Content-Jahres

Wenn du in letzter Zeit Assassin's Creed Shadows gespielt hast und es genossen hast, wie sich die Claws of Awaji Erweiterung weiterentwickelt und das Gesamterlebnis erweitert hat, haben wir ein wenig schlechte Nachrichten für dich.

Obwohl neue Ergänzungen in der Pipeline sind, wie die kürzlich enthüllte Attack on Titan-Kollaboration, sollten wir mit einer weiteren großen Erweiterung zumindest nicht in absehbarer Zeit rechnen. Dies wurde vom stellvertretenden Spieldirektor Simon Lemay-Comtois in einem Interview mit JorRaptor bestätigt, in dem er anmerkte, dass im zweiten Jahr des Spiels keine große Erweiterung geplant ist.

"Im Moment, im zweiten Jahr, ist keine geplante Erweiterung der Größe von Awaji geplant. Wir arbeiten noch an Inhalten für den Post-Launch und unterstützen ihn, aber es ist kein vollständiger DLC, wie es ein Season Pass in den Vorjahren gewesen wäre."

Auch wenn es so aussieht, als wolle Ubisoft sich künftig auf kleinere Pakete und Updates konzentrieren, heißt das nicht, dass große Erweiterungen völlig ausgeschlossen sind, denn das jüngste Valley of Memory -Update für Assassin's Creed Mirage zeigt, dass "in Zukunft alles passieren kann."

Bist du enttäuscht zu hören, dass Naoes und Yasukes Abenteuer wahrscheinlich größtenteils vorbei ist?