Assassin's Creed Shadows wird in Japan zensiert

Mit wenigen Ausnahmen wurde die Serie Assassin's Creed mit brutalen Morden und einer Handlung für Erwachsene mit R bewertet. Dies hat dazu geführt, dass es in der Regel die höchste geltende Altersfreigabe erhalten hat. Trotzdem werden Inhalte in den kommenden Assassin's Creed Shadows in Japan zensiert.

Dies wird von Ubisoft Japan bestätigt, das schreibt, dass das Spiel nicht den Regeln für das CERO Z-Label (ab 18 Jahren) entspricht und daher einige Inhalte entfernt wurden (übersetzt mit Bing):

"Assassin's Creed Shadows (CERO:Z) den Vorschriften der Prüfbehörden entspricht, wird es in der japanischen Version Unterschiede in einigen der visuellen Darstellungen des Spiels geben."

Die Hauptunterschiede scheinen sich auf abgetrennte Körperteile zu beziehen und Ubisoft Japan fährt fort:

"Die Einstellung zum Ein- oder Ausschalten der Amputation wurde aus den Spieleinstellungen entfernt und die Amputation von Köpfen und Gliedmaßen von Gegnern wird während des Spiels immer deaktiviert sein."

Es wird auch einige kleinere, aber nicht näher spezifizierte Unterschiede in der Sprache geben. Unsere Version von Assassin's Creed Shadows ist davon nicht betroffen.