Assassin's Creed Shadows wird im Dezember auf Switch 2 veröffentlicht

Ubisoft hat gerade das feste Startdatum für Assassin's Creed Shadows auf dem Nintendo Switch 2 bekannt gegeben. Das gewaltige RPG wird bereits am 2. Dezember auf die Hybrid-Plattform kommen, in einer Version, die alle Inhaltsupdates und Verbesserungen der Editionen auf PC, PS5 und Xbox Series X/S enthält, sogar die Erweiterung Claws of Awaji.

Diese Version wird jedoch auch den Touchscreen der Konsole nutzen, da die Spieler in der Lage sein werden, noch schneller durch Menüs, die Karte und die Hideout -Oberfläche zu navigieren, ohne Joysticks verwenden zu müssen.

Für diejenigen, die sich fragen, wie Assassin's Creed Shadows auf dem Switch 2 dargestellt wird, wird es sowohl in seiner physischen als auch in seiner digitalen Version als Game Key Card erscheinen. Es wird jedoch Cross-Progression mit den anderen Editionen unterstützen, was bedeutet, dass Sie nahtlos zwischen den Plattformen wechseln können.

Aber das ist noch nicht alles. Ubisoft hat auch die Herbst-Roadmap für das Spiel vorgestellt (trotz der Tatsache, dass wir schon weit im Herbst sind...), die zeigt, was bis Ende des Jahres auf das Spiel zukommen wird. Sie können die Roadmap und auch eine Zusammenfassung unten sehen.

28. Oktober - Kostenloses Parkour-Update #2:



Auswerfen in die Leere



Catch-Ledge-Mechanik



Seitlicher Auswurf bei Parkour-Daunen



Manueller Sprung von nicht stehenden Objekten



28. Oktober - Verderbte Burgen:



Burg-Respawn-Funktion



Größere Feinde und Belohnungen



25. November - 3. Story-Drop:



Neue kostenlose Quest, die eine Geschichte mit Naoe und Yasuke hinzufügt und neue Fähigkeiten und ein Isu-Rätsel einführt



25. November - 2. Besondere Zusammenarbeit:



Wird noch bekannt gegeben



2. Dezember – Veröffentlichung von Nintendo Switch 2