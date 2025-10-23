Assassin's Creed Shadows wird im Dezember auf Switch 2 veröffentlicht
Die kommende Version wird Touchscreen-Unterstützung bieten, plus alle Updates und Verbesserungen, die seit der Veröffentlichung am Spiel vorgenommen wurden.
Ubisoft hat gerade das feste Startdatum für Assassin's Creed Shadows auf dem Nintendo Switch 2 bekannt gegeben. Das gewaltige RPG wird bereits am 2. Dezember auf die Hybrid-Plattform kommen, in einer Version, die alle Inhaltsupdates und Verbesserungen der Editionen auf PC, PS5 und Xbox Series X/S enthält, sogar die Erweiterung Claws of Awaji.
Diese Version wird jedoch auch den Touchscreen der Konsole nutzen, da die Spieler in der Lage sein werden, noch schneller durch Menüs, die Karte und die Hideout -Oberfläche zu navigieren, ohne Joysticks verwenden zu müssen.
Für diejenigen, die sich fragen, wie Assassin's Creed Shadows auf dem Switch 2 dargestellt wird, wird es sowohl in seiner physischen als auch in seiner digitalen Version als Game Key Card erscheinen. Es wird jedoch Cross-Progression mit den anderen Editionen unterstützen, was bedeutet, dass Sie nahtlos zwischen den Plattformen wechseln können.
Aber das ist noch nicht alles. Ubisoft hat auch die Herbst-Roadmap für das Spiel vorgestellt (trotz der Tatsache, dass wir schon weit im Herbst sind...), die zeigt, was bis Ende des Jahres auf das Spiel zukommen wird. Sie können die Roadmap und auch eine Zusammenfassung unten sehen.
28. Oktober - Kostenloses Parkour-Update #2:
- Auswerfen in die Leere
- Catch-Ledge-Mechanik
- Seitlicher Auswurf bei Parkour-Daunen
- Manueller Sprung von nicht stehenden Objekten
28. Oktober - Verderbte Burgen:
- Burg-Respawn-Funktion
- Größere Feinde und Belohnungen
25. November - 3. Story-Drop:
- Neue kostenlose Quest, die eine Geschichte mit Naoe und Yasuke hinzufügt und neue Fähigkeiten und ein Isu-Rätsel einführt
25. November - 2. Besondere Zusammenarbeit:
- Wird noch bekannt gegeben