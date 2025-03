Assassin's Creed Shadows wird das Steam Deck beim Start unterstützen

HQ

Während Assassin's Creed Shadows nicht über eine Switch mit Ihnen geliefert werden kann, können Sie das Spiel mit einem Steam Deck unterwegs mitnehmen, da Ubisoft enthüllt hat, dass sein neuestes Assassin's Creed-Spiel das Steam Deck beim Start unterstützt.

"Viele von euch haben nach dem Steam Deck gefragt", heißt es in einem Beitrag in den sozialen Medien von Assassin's Creed. "Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir das Steam Deck bei der Veröffentlichung unterstützen und warten derzeit auf die Einstufung durch Valve. Weitere Infos folgen in Kürze."

Es ist wahrscheinlich, dass Valve gerade erst entscheidet, ob es den großen grünen Steam Deck Verified-Aufkleber auf Assassin's Creed Shadows klatscht oder ihm ein zustimmendes Nicken gibt und sagt, dass es zwar unterstützt wird, aber möglicherweise nicht so fein auf das Steam Deck abgestimmt ist, wie es sein könnte. In jedem Fall können diejenigen unter euch, die ein Steam Deck besitzen, das Abenteuer von Yasuke und Naoe überall hin mitnehmen.