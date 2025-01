Assassin's Creed Shadows Vorschau: Unsere Gedanken nach vier Stunden im feudalen Japan

HQ

Im letzten Jahr wurde viel über Assassin's Creed Shadows gesprochen. Seitdem das Spiel Anfang 2024 seinen ersten richtigen Auftritt in der Welt in Form eines Cinematic-Trailers hatte, dauerte es nicht lange, bis gewisse Kritik aufkam, ein öffentlicher Diskurs, der bald zu einer übergeordneten Erzählung wurde, selbst als der Welt im Juni eine fesselnde und langwierige Gameplay-Anleitung gegeben wurde. Zu sagen, dass die Gespräche über das Spiel giftig wurden, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, was wahrscheinlich ein Faktor dafür ist, warum es von November auf Februar verschoben wurde.

Wir wissen jetzt, dass dies nicht das Ende der Verzögerungen für den Titel war, da er inzwischen auf den 20. März verschoben wurde, eine Verzögerung, von der Ubisoft verspricht, dass sie es dem Team weiterhin ermöglichen wird, an Stellen, an denen die Community Probleme geäußert hat, zu verfeinern und Verbesserungen vorzunehmen. Selbst bei Transparenz ist es leicht, sofort davon auszugehen, dass ein Spiel mit größeren Problemen konfrontiert ist, wenn es innerhalb weniger Monate von zwei Verzögerungen betroffen ist, aber zum Glück kann ich Ihnen sagen, dass Assassin's Creed Shadows an einem ziemlich guten Ort zu sein scheint, und das kommt aus meiner Erfahrung mit vier Stunden des neuesten Teils der großen Franchise.

Bevor ich zu den Details komme, möchte ich zunächst sagen, dass ich die Authentizität des Japans, das Ubisoft in diesem Spiel präsentiert, nicht mehr kommentieren werde. Ich war noch nie in dem Land, ich bin kein Experte für japanische Kultur oder Geschichte, ich bin nicht die Person, an die man sich wenden kann, um Wissen über die Feinheiten zu erhalten, die mit der genauen Simulation des Japans des 16. Jahrhunderts verbunden sind. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Welt, die Ubisoft erschaffen hat, alle Elemente, ikonische Architektur und religiöse Markierungen und so weiter hat, die ich von Japan erwarten würde. Nach vier Stunden fühlte es sich an, als würde ich mich in der Welt verlieren, die Shogun letztes Jahr so schön präsentiert hat, und für mich, jemand, der nie einen Piep gemacht hat (oder sich darum gekümmert hat) über die Darstellung Großbritanniens in Assassin's Creed Syndicate und Valhalla, obwohl er Brite ist, ist das alles, was ich von einem Assassin's Creed -Spiel will, das damit beginnt, dass es sich um ein Werk der Fiktion handelt, das von realen Ereignissen inspiriert ist.

Also, wie auch immer, das Setting. Assassin's Creed Shadows spielt im Japan des 16. Jahrhunderts, ungefähr zu der Zeit, als Oda Nobunaga Kriege führte und versuchte, seine Position in der japanischen Hierarchie zu festigen. Auch hier gilt: Wenn Sie Shogun gesehen haben, wird Ihnen das alles bekannt vorkommen. Dies ist jedoch nicht die ganze Geschichte, da die Vorschausitzung aus zwei Teilen bestand; eine Einführung in die Protagonisten Yasuke und Naoe in einer Zeit, in der Yasuke Hand in Hand mit Nobunaga arbeitet und Naoe ihr bestes Shinobi-Leben führt, und dann ein Sprung nach vorne, nach Nobunagas Tod, als Yasuke und Naoe nun zusammenarbeiten. Der Großteil der Session drehte sich um diese letzte Zeit, daher bin ich mir nicht sicher, was mit Nobunaga passiert ist und wie Yasuke und Naoe zusammengekommen sind, aber das ist für diese Vorschau nicht wirklich wichtig.

Wichtig zu beachten ist, dass Ubisoft dieses Mal großen Wert auf Erzählung und Dialoge gelegt hat, und zwar auf eine Art und Weise, mit der frühere Teile oft zu kämpfen hatten. Die Geschichte scheint eine große Menge an politischen Intrigen und Turbulenzen im Zentrum zu haben, mit vielen Geheimnissen und Wendungen auf dem Weg. Dies ist keine Assassin's Creed Geschichte, in der du einfach Menschen ermordest, weil sie böse sind. Der Kern von Shadows steckt noch mehr, und die vielen Gespräche (die sogar gelegentlich wichtige Dialogoptionen aufzeigten) bewiesen dies mit großer Wirkung. Es gibt Charaktere in diesem Spiel, die dir wirklich am Herzen liegen und von denen du mehr hören möchtest, was zum Beispiel bei Odyssey oder Valhalla nicht immer der Fall war.

Doch selbst wenn dies der Fall ist, täuschen Sie sich nicht, dies ist Assassin's Creed, wie Sie es erwarten. Das Weltdesign und das Gameplay fühlen sich vertraut an, die künstlerische Richtung, die Blickwinkel, der Kampf, das UI-Design, die Fragezeichen auf der Karte und dem Kompass, die Nebenaktivitäten, das Ganze riecht nach diesem modernisierten Assassin's Creed, an das wir uns gewöhnt haben, seit Origins auf den Markt kam. Ich bin dem nicht abgeneigt, aber es hat seine Schwächen. Wenn ich die Karte hochfahre und Fragezeichen sehe, bin ich zu diesem Zeitpunkt enttäuscht, und die Tatsache, dass die Welt nicht wirklich interaktiv ist, hilft der Simulation nicht - auch wenn ich zugeben muss, dass es ein Vergnügen ist, Kisten mit Lebensmitteln zu zerschlagen und zu sehen, wie sie über die Straße schwappen, oder zu sehen, wie Wassermelonen in Stücke zerbrechen. Das Ragdoll- und das Physiksystem machen eine Menge Spaß. Und ja, es gibt Möglichkeiten, die Immersion zu erhöhen, indem man die Markierungen auf dem Kompass reduziert, aber das bringt die offene Welt von Shadows ' nicht plötzlich auf eine Stufe mit Elden Ring Lands Between oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hyrule. Dies ist eine Assassin's Creed offene Welt im Guten wie im Schlechten.

Glücklicherweise gibt es neben der erzählerischen Tiefe noch weitere Änderungen, die es wert sind, erwähnt zu werden. Der Kampf und die Tarnung sind deutlich schwieriger zu meistern. Die Feinde sind schneller, haben vielfältigere und komplexere Angriffe und reagieren sogar besser auf deine Offensivbewegungen. Der Kampf verläuft flüssiger, wobei die jahrelangen Verbesserungen von Origins über Odyssey bis hin zu Valhalla deutlich genutzt werden. Das Rüstungssystem bedeutet, dass du verschiedene Kämpfer auf unterschiedliche Weise behandeln musst, da du möglicherweise blocken und parieren und sinnvolle Konter landen musst, um die Rüstung zu zerfetzen, bevor du eine Reihe von zerstörerischeren Schlägen ausführst. Du triffst auf Boss-Gegner mit riesigen Lebensbalken und einzigartigen Angriffen, damit sich die Action frisch anfühlt. Wenn du als Yasuke spielst, kannst du aggressiver sein, während Naoe klüger und methodischer sein muss und einen Vorschlaghammer gegen ein Skalpell genau einfangen muss, was sich auch im Stealth absolut zeigt, da Yasuke im Grunde alle Überraschungselemente fehlen, während Naoe ein Meister der Schatten ist.

Beide Protagonisten können sich nun hinlegen und kriechen, um weniger entdeckt zu werden, aber für Naoe bedeutet das auch fortschrittliche Stealth-Fähigkeiten, sei es, sich in kürzerem Gras zu verstecken oder sich durch engere Kriechkeller zu bewegen. Die Shinobi-Kriegerin kann sich buchstäblich in den Schatten verstecken, die Dunkelheit nach Lust und Laune manipulieren, Lichter zerschlagen und löschen, um ihre Tarnung weiter zu verbessern, während sie einen Enterhaken verwendet, um einfacher, effektiver und schneller in der städtischen Landschaft zu parkouren. Ich für meinen Teil habe mich so daran gewöhnt, Bedrohungen wie Eivor und Alexios brutal niederzumetzeln, dass sich Naoes umfassende Tarnung manchmal tatsächlich unangenehm anfühlte, weil ich dafür Mechaniken und Fähigkeiten ausgraben musste, die ich vor Jahren vergraben hatte, weil ich sie in den meisten modernen Assassin's Creed -Titeln einfach nicht brauchte. Oh, und wenn ich schon dabei bin, der Parkour ist besser und flüssiger, aber er wird auch mit dem traditionellen Assassin's Creed Parkour-Ruck getroffen, bei dem man manchmal einfach nicht die gewünschte Aktion wie geplant ausführen kann. Zu oft habe ich mich in eine Gruppe von Feinden gestürzt, wenn ich versucht habe, zwischen erhöhten Vorsprüngen zu hüpfen...

Der Punkt ist, wenn du den Vorschlaghammer-Stil der neueren Protagonisten magst, ist Yasuke dein Mann, da er jeder Bedrohung standhalten und sogar kurzen Prozess mit Türen und Wänden machen kann, die ihm den Weg versperren. Wenn der Basim von Assassin's Creed Mirage ein Feuer in dir neu entfacht hat, dann ist Naoe die perfekte Wahl, da sie wendig und hinterhältig ist, aber auch viel, weit weniger effektiv im Kampf und viel anfälliger dafür, überwältigt und besiegt zu werden, wenn sie entdeckt wird. Es ist ein wirklich überzeugendes Design, das sich Ubisoft hier ausgedacht hat, da es nicht annähernd dem Alexios/Kassandra- oder Dual-Eivor-Ansatz entspricht. Yasuke und Naoe sind grundlegend unterschiedliche Charaktere mit massiv unterschiedlichen Spielstilen, und während du den Großteil des Spiels bei einem bleiben kannst, wenn du möchtest, kannst du leicht zwischen den beiden wechseln, sei es während bestimmter Missionsintervalle oder außerhalb des Kampfes in der offenen Welt. Die einzige zusätzliche Sache, die hier zu beachten ist, ist, dass, obwohl ein Großteil des Spiels für beide Charaktere konzipiert ist, es Zeiten und Orte gibt, in denen nur ein Schlüssel ins Schloss passt, wenn man so will, und ein großartiges Beispiel dafür ist, wie Yasuke im Wesentlichen nicht in der Lage ist, fortgeschrittene Parkour- und Skalierungsperspektiven zu nutzen.

Die einzigartigen Protagonisten funktionieren für mich gut genug, obwohl ich zugeben muss, dass es die Buildcrafting-Optionen ein wenig einschränkt, da man Yasuke nicht wirklich zu einem Assassinen oder Naoe zu einem Raufbold machen kann - nicht, dass man auch viel Grund dafür bräuchte. Trotzdem hat Ubisoft Shadows verwendet, um zumindest eine der lächerlichsten Ideen von Valhalla anzugehen: den Skill-Baum mit einer Million Ästen. Dieser Albtraum ist verschwunden und stattdessen gibt es eine Sammlung von Fertigkeitskategorien, die du aufsteigen kannst und die an die jeweiligen Kampfstile und Werkzeuge gebunden sind. Wenn du zum Beispiel gerne Yasukes Katana benutzt, kannst du das mit neuen Fähigkeiten verbessern, aber wenn du lieber Kanabō-Kriegskeulen schwingst, kannst du dich stattdessen auf diese spezialisieren. Das Gleiche gilt für Naoe und ob du lieber Tanto-Klingen oder das weitaus einzigartigere Kusarigama verwendest. Fertigkeitspunkte, die jetzt als Mastery Points bekannt sind, werden durch das Abschließen von Quests und Aufgaben und das Erwerben von Wissen durch das Beeinflussen der Welt verdient, wodurch sich die Charakterverbesserung ein wenig mehr in das Gameplay eintaucht.

Als ich über die Welt sprach, stellte ich fest, dass sie sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen hatte. Ja, es sieht absolut riesig aus, ja, es gibt sowohl weitläufige ländliche Gebiete als auch bebaute städtische Abschnitte, und sicherlich wurde viel Wert darauf gelegt, die Welt lebendiger zu machen, indem es häufiger wandernde NPCs und Feinde und sogar eine Reihe von Wildtieren gibt. Es gibt jede Menge Farben, sei es in Form von breiten Blumenarrangements und Kirschblütenbäumen oder atemberaubenden und auffälligen Torii-Toren, und grafisch beeindruckte das Spiel sogar mit einer Vorschau von 1080p. Und obwohl es nicht zum Testen verfügbar war, gibt es eine spezielle Funktion, mit der Sie die Jahreszeiten wechseln können, falls Sie im schneereichen Winter spielen oder stattdessen den pulsierenden Sommer bevorzugen möchten. Trotz alledem habe ich mich gegen Ende meiner vier Stunden ein wenig von aufregenden Dingen verloren, die ich tun konnte. Ich konnte nur einen kleinen Teil der breiteren Karte erleben, aber neben der Hauptgeschichte bestand der Großteil dessen, was zusätzlich verfügbar war, darin, mich hinter einzigartige Wildtiere zu schleichen, um sie als Inspiration für Sumi-e-Tuschemalereien zu verwenden, oder stattdessen einen Yabusame-Trainer zu finden, der meine Fähigkeiten im Bogenschießen auf die Probe stellte.

Assassin's Creed Shadows ist ein wunderschönes Spiel, das mich grafisch immer wieder beeindruckt hat, aber wenn man den Großteil seiner Zeit außerhalb der Missionen wieder damit verbringt, Truhen zu öffnen, um abgestufte und farbige Beute zu entdecken, um seine Charaktere zu verbessern, oder Schreine besucht, um seine statistischen Attribute zu verbessern, beginnt der Charme zu verblassen. Aus diesem Grund hoffe ich, dass die offene Welt noch ein paar Tricks im Ärmel hat, um mich zwischen den Kernmissionen zu unterhalten.

Es fühlt sich so an, als ob das Gewicht der Welt von Ubisoft auf den Schultern von Assassin's Creed Shadows ' lastet, und ich bin mir nicht sicher, ob viele Spiele in der Lage sind, diese Erwartungshaltung lange zu erfüllen. Was ich mit Zuversicht sagen kann, ist, dass Shadows ein vielversprechendes Spiel zu sein scheint, vor allem, wenn man, wie ich, anscheinend nicht genug von der Serie und der Formel bekommen kann, auf der Ubisoft weiter aufbaut. Ich will nicht leugnen, dass das moderne Assassin's Creed seine Knicke hat, sei es, dass sie zu groß oder zu vertraut sind, und Shadows scheint definitiv wieder in diese Falle zu tappen. Aber gleichzeitig gibt es ein sehr hochwertiges Gefühl in diesem Spiel, und zwischen der Grafik und dem Ton, den einzigartigen Protagonisten und verbesserten Gameplay-Systemen und sogar der fesselnderen Erzählstruktur gibt es viele Gründe, hoffnungsvoll und gespannt auf diese nächste Phase der Assassin's Creed -Saga zu sein.