Assassin's Creed Shadows Spieler haben fast 335 Millionen Stunden in das Spiel investiert

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Erst vor wenigen Tagen feierte Ubisoft das offizielle einjährige Jubiläum von Assassin's Creed Shadows, ein Moment, der kurz darauf kam, dass das französische Videospielunternehmen bekannt gab, dass die Entwicklung des Projekts eingestellt wird, damit das Kreativteam sich anderen und zukünftigen Assassin's Creed-Titeln widmen kann.

Zu diesem Zweck wurden zum ersten Geburtstag von Assassin's Creed Shadows zahlreiche Spielerdaten geteilt, darunter 334.384.499 Stunden für das Spiel, also über 916.000 Jahre Spielzeit.

Darüber hinaus wird uns berichtet, dass über vier Millionen Hidden Blade-Kills registriert, 58 Millionen Vertrauenssprünge erreicht, 159 Millionen Schreine besucht, 26 Millionen Katzen gestreichelt wurden und der häufigste Todesweg – wie erwartet – ein Nahkampfangriff ist.

Wie entspricht deine Erfahrung in Assassin's Creed Shadows diesen Daten?