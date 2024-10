Assassin's Creed Shadows Sammlerstatue wegen "unsensiblem Design" zurückgezogen

HQ

Eine Assassin's Creed Shadows Statue musste aufgrund eines Designs zurückgezogen werden, das heftig kritisiert und als unsensibel bezeichnet wurde. Die Statue von Purearts zeigte Yasuke und Naoe im Chibi-Stil auf einem zerbrochenen Torii-Tor.

Ausnahmsweise steht Yasuke hier nicht im Mittelpunkt der Kontroverse. Stattdessen wurde die Statue für ihre Darstellung des Torii-Tors kritisiert. Das zerbrochene Tor erinnerte die Menschen an ein Tor, das in Nagasaki gefunden wurde und 1945 bei der Atomexplosion zerbrach, die die Stadt erschütterte. Das zerbrochene Tor steht immer noch als Erinnerung an die Verwüstung, eine, die nicht wirklich zu einer Sammlerstatue in Assassin's Creed Shadows passt.

Purearts hat nach der Kontroverse eine Erklärung veröffentlicht, in der es angekündigt hat, dass es zum Reißbrett zurückkehren und diejenigen kontaktieren wird, die vorbestellt haben, um sie über die nächsten Schritte zu informieren. Wieder einmal findet Assassin's Creed Shadows einen unglaublich kritischen Blick auf alles, was damit zusammenhängt. Seit der Enthüllung von Yasuke als einer der Protagonisten des Spiels haben viele Stimmen im Internet ihren Unmut geteilt, wobei eine gute Anzahl plötzlich zu historischen Experten wird, die nicht erkennen, dass die Serie ein Werk der Fiktion war und immer sein wird.

Danke, Eurogamer.