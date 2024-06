Assassin's Creed Shadows Regisseur spricht Shogun-Vergleiche an

HQ

Während es viele Leute gibt, die sich für Assassin's Creed Shadows begeistern, gibt es eine laute Minderheit im Internet, die sich über historische Ungenauigkeiten über ein Franchise beschwert, das George Washington einst als bösen König der USA darstellte, nachdem er die Kontrolle über ein Artefakt erlangt hatte, das die Köpfe der Menschen manipulierte.

Im Gespräch mit Game Director Charles Benoit nach der Ubisoft Forward-Präsentation sprachen wir ein wenig über die Vorbereitungen, die Ubisoft getroffen hatte, um Assassin's Creed Shadows zu erstellen. "Vom ersten Tag an, als wir uns für Japan entschieden haben, haben wir viel recherchiert", sagte er. "Wir hatten vom ersten Tag an einen Historiker dabei. Also hat sie viel recherchiert, um Sie auf die richtige Dokumentation hinzuweisen, die wir lesen sollten, um mit dem Lernen zu beginnen. Denn es ist in gewisser Weise so, als würde man wieder zur Schule gehen, weißt du. Und wir hatten viele Experten in ganz Japan. Wir haben auch Teams in Japan wie Osaka und Tokio mit dem Validierungsprozess. Also stellen wir sicher, dass wir es bei der Produktion richtig machen."

Benoit sprach auch darüber, wie das Spiel und das feudale Japan als Schauplatz dank Shogun, der Hitserie, die Anfang des Jahres debütierte, an Popularität gewonnen haben. "Die Show ist ziemlich großartig. Ich liebe es. Und ich denke, es zeigt Interesse am feudalen Japan und an der Welt. Es ist also eine großartige Nachricht für uns, ein Spiel im Grunde zur gleichen Zeit zu veröffentlichen."

Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an, um noch mehr Details zu Assassin's Creed Shadows zu erfahren: