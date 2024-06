Assassin's Creed Shadows ' Regisseur erklärt, warum sich die Protagonisten dieses Mal anders fühlen

HQ

Assassin's Creed Odyssey gab uns Alexios und Kassandra. Letzterer war der kanonische Protagonist, aber ersterer konnte von denen gewählt werden, die als Mann spielen wollten. Eivor in Assassin's Creed Valhalla war eine ähnliche Geschichte, wobei sowohl die männliche als auch die weibliche Version praktisch die gleiche Rolle in der Geschichte des Spiels spielten. Yasuke und Naoe in Assassin's Creed Shadows sind jedoch unterschiedliche Charaktere, eher im Stil der Protagonisten von Assassin's Creed Syndicate.

In einem Interview mit Game Director Charles Benoit haben wir gefragt, warum sich die Protagonisten dieses Mal wie zwei unterschiedliche Charaktere anfühlen. "[Es war] hauptsächlich aus Gameplay-Gründen." sagte Benoit. "Wie ich gerade sagte, ist es mit den beiden Blickwinkeln super interessant, aber im Gameplay und auch in ihren Eigenschaften, wie Samurai und Shinobi, schreien die beiden Säulen des Franchise, Kampf und Stealth."

"Und ich habe immer das Gefühl, dass man große Herausforderungen hat, man will Wirkung und Konsequenzen. Wenn du also mit deiner Tarnung versagst, kannst du nicht einfach kämpfen und es ist vorbei. Ihr müsst überlegen, ob es am besten ist, dies im Kampf zu handhaben, oder sollte ich zur Tarnung zurückkehren, indem ich verschwinde und es erneut versuche?"

Wie wir in der Gameplay-Enthüllung gesehen haben, ist Yasuke definitiv als Brawler geeignet, während Naoe im Schleichen glänzt. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an, um weitere Details zu erfahren: