Assassin's Creed Shadows neuestes Update deaktiviert eine der besten und neuesten Funktionen

HQ

Ubisoft hat sich seit seinem Debüt auf PC und Konsolen vor einem Monat stetigAssassin's Creed Shadows verbessert, und das hat dazu geführt, dass in den letzten Wochen mehrere Patches ihr Debüt gefeiert haben. Jetzt ist eine weitere vorzeitig eingetroffen, vor allem, weil sie eine brandneue Funktion deaktiviert, die sich viele gewünscht haben.

Die Multi-Sell-Funktion, die es Spielern ermöglicht, Gruppen von Gegenständen an einen Händler zu verkaufen, wurde abgeschaltet und kann nicht mehr verwendet werden, weil sie einige "unerwartete Probleme" verursacht hat. Ubisoft hat nicht explizit angegeben, was diese Probleme sind, merkt aber an, dass "wir daran arbeiten, das Problem zu beheben und das Feature in einem kommenden Patch zurückzubringen".

Da ein Update erzwungen wurde, wurden mit diesem neuen Patch auch Leistungs- und Stabilitätsprobleme auf dem PC, Grafikfehler auf der PS5, eigenartige Probleme mit Audioverlusten und auch der Fehler behoben, der die Option entfernt hat, Verbündete um Hilfe zu rufen.

Der Patch steht ab sofort zum Download bereit und erfordert ein sattes 11-GB-Update für Xbox Series X/S-Benutzer, ein 9-GB-Update für PC- (Ubisoft Connect ) und Mac-Benutzer, aber nur ein winziges 0,5-GB-Update für PS5 und ein 0,4-GB-Update für Steam...