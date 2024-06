Assassin's Creed Shadows ' Karte ist ungefähr so groß wie Mirage

HQ

Es scheint, dass Assassin's Creed in Zukunft an kleineren, vollgepackteren Karten festhält, da Assassin's Creed Shadows dem neuen Muster von Mirage folgt und sich auf eine kleinere Karte konzentriert, auf der es mehr zu tun gibt.

Das hat uns zumindest Game Director Charles Benoit in unserem Interview nach der Ubisoft Forward-Präsentation erzählt. "Ich würde sagen, es ist ungefähr auf der Karte von Mirage." sagte Benoit. "Der große Unterschied zu dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist das Größenverhältnis der Welt, um sicherzustellen, dass wir, als wir in Japan waren und nach Quebec zurückkehrten, dachten: OK, die Berge sind wirklich steil. Die Schlösser sind so groß. Wenn wir das wirklich spüren wollen, müssen wir das Maßstabsverhältnis ändern, um an all diesen Orten einen größeren Fußabdruck zu haben."

"Es fühlt sich immer so an, als ob es gigantisch ist. Um es in gewisser Weise glaubwürdiger zu machen. Das ist einer der großen Unterschiede zu dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben", fuhr er fort.

Dies steht im Widerspruch zu dem, was wir aus einem VGC-Interview gehört haben, in dem der stellvertretende Game Director sagte, dass die Karte ungefähr so groß sein würde wie die von Assassin's Creed Origins. Wir müssen uns selbst davon überzeugen, wenn das Spiel am 15. November erscheint.