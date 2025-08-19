Assassin's Creed Shadows ist das meistverkaufte neue Spiel des Jahres 2025

HQ

Assassin's Creed Shadows hat seit seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres ziemlich viele Verkäufe verzeichnet, vor allem in Europa, wo es den Titel des meistverkauften neuen Spiels des Jahres 2025 beansprucht. Trotz einer Internetkampagne, um es zu Fall zu bringen, und der ständigen Beschämung der "Respektlosigkeit gegenüber der japanischen Kultur" hat AC Shadows immer noch viele Exemplare verkauft.

Laut The Game Business hat es in diesem Jahr in Europa Monster Hunter Wilds, Split Fiction, Mario Kart World und Kingdom Come: Deliverance II geschlagen. In Europa wurden in diesem Jahr bisher 71 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft, was einem Rückgang von 6 % im Vergleich zu 2024 entspricht.

Apropos 2024: Obwohl AC Shadows das meistverkaufte neue Spiel des Jahres 2025 ist, ist ein alter Favorit immer noch der meistverkaufte Titel Europas. EA Sports FC 25 ist der Gewinner des meistverkauften Spiels des Jahres 2025 in Europa, obwohl es erst 2024 veröffentlicht wurde.

Ein großer Spielname fehlt auf der Liste von The Game Business, und das ist Clair Obscur: Expedition 33. Dies liegt jedoch daran, dass der Verlag seine Daten derzeit nicht mit der Firma teilt, von der TGB seine Daten erhalten hat.