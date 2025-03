Assassin's Creed Shadows ist bereits das größte physische Spiel des Jahres in Großbritannien

HQ

Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Monster Hunter: Wilds der bisher größte Spielestart des Jahres 2025 war, da Capcoms Titel es geschafft hat, in nur wenigen Tagen satte acht Millionen Exemplare zu verkaufen und sogar die Marke von 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam zu übertreffen. Dieses Erfolgsniveau ist sehr schwer zu erreichen, und bisher ist Assassin's Creed Shadows mit derzeit rund zwei Millionen Spielern weit von der Pace entfernt.

Allerdings hat Shadows Wilds in einem Bereich geschlagen, und das sind physische Box-Kopien in Großbritannien. So wie es aussieht, ist Shadows bereits der größte physische Start des Jahres im Land, wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz feststellt, während er sich auf Daten von Gfk bezieht.

Die Informationen zeigen, dass Shadows in einer Woche sogar mehr physische Exemplare verkauft hat als Star Wars Outlaws in drei Monaten, und obwohl all dies für den Titel von Ubisoft beeindruckend ist, sollte gesagt werden, dass es diesen Rekord sehr wahrscheinlich später in diesem Jahr verlieren wird, wenn das nächste EA Sports FC oder Call of Duty, oder Mario Kart 9 oder vielleicht sogar Grand Theft Auto VI kommen an.