Assassin's Creed Shadows hat sich erneut verzögert - wird im März veröffentlicht

Wir alle wussten, dass sich mindestens eines der vielen mit Spannung erwarteten Spiele, die im Februar erscheinen sollten, verzögern würde, und das erste hat beschlossen, in den Schatten zu treten.

Ubisoft bestätigt, dass Assassin's Creed Shadows, das ursprünglich im vergangenen November starten sollte, vom 14. Februar auf den 20. März verschoben wurde.

Der offiziell angegebene Grund für die Verzögerung ist, "dem Team zu ermöglichen, das in den letzten drei Monaten gesammelte Spielerfeedback besser zu integrieren und die besten Bedingungen für die Veröffentlichung zu schaffen". Hoffen wir, dass das Feedback von echten Spielern bedeutet und nicht von denen, die sich ständig darüber beschweren, dass das Spiel wegen seiner spielbaren Charaktere "aufgeweckt" ist...

Eine weitere interessante Sache in der Pressemitteilung ist, dass Ubisoft auch einräumt, dass das Unternehmen an interessierte Parteien verkauft werden könnte. "Führende Berater" wurden ernannt, um "verschiedene transformative, strategische und kapitalistische Optionen zu prüfen und zu verfolgen, um den besten Wert für die Stakeholder zu erzielen". Eine der negativen Folgen davon ist, dass sie bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres mit einer Reduzierung ihrer Fixkostenbasis von über 200 Millionen Euro rechnen, so dass in den kommenden Monaten mit noch mehr Entlassungen und vielleicht sogar Schließungen zu rechnen ist.