Assassin's Creed Shadows hat einen "Kanon-Modus", der jede Story-Entscheidung für dich trifft

Die modernen Assassin's Creed-Spiele haben sich merklich bemüht, ihre Erzählungen nicht mehr so linear zu gestalten. Du hast die Möglichkeit, zwischen zwei Hauptfiguren zu wählen und kannst Entscheidungen in Quests treffen, die sich später auf die Handlung auswirken.

Dennoch hat Ubisoft stets ein gewisses Zögern gezeigt, da einige Ereignisse, Protagonisten und mehr oft als Kanon festgelegt werden, während andere vernachlässigt werden.

Assassin's Creed Shadows Der Regisseur hob hervor, wie Spieler ein kanonfreundliches Spielerlebnis im Spiel auf einem Reddit-AMA erleben können (danke, PC Gamer). "Entscheidungen kommen mehr ins Spiel, wenn man Verbündete rekrutiert und einige der Charaktere in eine Romanze verwickelt", sagte er. "Da die Fangemeinde in verzweigte Dialoge gespalten ist, haben wir eine Option namens Kanon-Modus integriert, die es Ihnen ermöglicht, das Spiel mit bereits getroffenen Entscheidungen zu spielen, um Ihnen ein frei wählbares Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, dass es allen Spaß macht."

Für die Menschen in deinem Leben, die keine Wahl treffen können, scheint dies eine ziemlich gute Option zu sein, aber dann stellt sich die Frage, warum du überhaupt eine Wahl hast, wenn einige von ihnen als falsch angesehen werden?

Andere RPG-Serien wie Mass Effect, The Witcher und mehr bemühen sich akribisch, sicherzustellen, dass die Entscheidungen der Spieler auch in Fortsetzungen respektiert werden, aber Assassin's Creed scheint sich hier immer noch nicht entscheiden zu können, ob es vollständig in diesen RPG-Bereich eintauchen oder immer noch ein Stealth-Actionspiel sein will.