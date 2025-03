Assassin's Creed Shadows Guide: Wie du dich verbesserst und das Beste aus deinem Versteck herausholst

HQ

Assassin's Creed Spiele bieten seit langem Basenbau und Verbündetenaktivitäten an, sei es die rekrutierten Gefährten von Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed IV: Black Flag Kenway Fleet und sogar die Jomsvikings von Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Shadows ist nicht anders, außer dass Ubisoft dies geändert hat, um eine praktischere und anpassbarere Aktivität zu werden.

Dies geschieht in Form des Hideout (oder genauer gesagt Tomiko's Homestead ), das im Wesentlichen das kleine Stück geschütztes Land ist, das Naoe und Yasuke ihr Zuhause nennen. Es handelt sich um einen abgetrennten Teil der offenen Welt, der es dem Spieler ermöglicht, ein Haus so zu bauen, wie er es möchte, mit dem einzigen Haken, dass Upgrades und neue Gebäude Ressourcen kosten, Gegenstände, die man in der offenen Welt findet, indem man Truhen plündert und sich Ressourcenvorräte schnappt. Also, mit diesem neuen System im Hinterkopf, wie funktioniert die Hideout und wie können Sie sie verbessern?

Das Hideout dreht sich hauptsächlich um fünf Kernelemente; Stables, Kakurega, Forge, Study und Dojo. Jeder hat einen anderen Zweck und eine Zusammenfassung dessen, was jeder tut, finden Sie unten:

Ställe - Ermöglicht es Spähern, mehr Ressourcen aus Lagerbeständen zu schmuggeln



Kakurega - Bietet saisonale Gerüchte, um Sammel- und einzigartige Gegenstände zu enthüllen, und ermöglicht die Gründung weiterer Kakurega-Standorte in der offenen Welt



Schmiede - Ort zum Aufrüsten, Verbessern oder Zerlegen von Waffen und Ausrüstung



Studie - Fügt zusätzliche Späher hinzu und erweitert die Späher-Suchzone



Dojo - Ort, um Verbündete auszubilden, damit sie effektiver im Einsatz werden können



Jeder dieser Hauptbereiche kann bis zu dreimal aufgewertet werden, und du wirst dafür immer größere Mengen an Ressourcen benötigen. Unser Rat ist, jede Truhe, die du findest, zu plündern und dir jede Ressource auf deinem Weg zu schnappen. Die Anschaffungskosten für eines dieser Zimmer sind in der Regel günstig, das erste Upgrade ist es auch, aber das dritte kann fast 1.000 einer Ressource und Hunderte und Aberhunderte eines weiteren Paares erfordern. Unnötig zu erwähnen, dass dies große Investitionen sind.

Aber das ist noch nicht alles! Sie können auch eine Sammlung von Themenräumen zusammenstellen. Diese haben keine aufrüstbaren Elemente, aber sie bieten Boni, die sich auf das Gameplay auswirken. Jeder dieser Räume wird freigeschaltet, indem du bestimmten Menschen in der ganzen Welt hilfst, so dass du wahrscheinlich für eine ganze Weile keinen Zugang zu ihnen bekommst. Unten findest du jedoch eine vollständige Liste der einzelnen Zimmer und was sie Naoe und Yasuke bieten.



Tera - Erhöht den Erfahrungsgewinn um 10 %



Jinja – Beten gewährt für die nächsten 15 Minuten einen Segen und verbessert Schreinsegen um 20 %



Nando - Reduziert die Kosten für Aufklärer-Füllungen um 30 %



Zashiki - Die Rationen sind 20% effizienter



Tea Room - Die Rationen sind 20% effizienter



Galerie - Ermöglicht es dir, Ausrüstung anzuzeigen und Loadouts zu erstellen und zwischen ihnen zu wechseln



Kleines Zimmer - Einfaches Zimmer, das nach Belieben eingerichtet werden kann und keinen Bonus bietet



Mittleres Zimmer - Etwas größeres, einfaches Zimmer, das nach Belieben eingerichtet werden kann und keinen Bonus bietet



Großes Zimmer - Riesiges Zimmer, das nach Belieben dekoriert werden kann und keinen Bonus bietet



Andernfalls kann dein Hideout mit Engawa Verbindungspassagen, verschiedenen Geländetypen, einer Vielzahl von Statuen und Kosmetika, viel Flora und Landschaft und sogar ein paar lebenden Tieren, die du normalerweise durch Interaktion mit ihnen in der weiten Welt sammeln kannst, weiter personalisiert werden. Die meisten davon erfordern Ressourcen, um sie aufzubauen, also rechnen Sie mit einer noch größeren Belastung Ihrer Ressourcenabteilung.

Das ist auch schon alles, was es über die Hideout zu wissen gibt. Nehmt euch etwas Zeit, um die neuen Mechaniken für den Basenbau zu erkunden, und teilt eure Kreationen mit euren Shinobis- und Samurai-Kollegen.