Assassin's Creed Shadows Guide: Meisterschaft und Wissenspunkte - Was sie sind und wie man sie verdient

Zum Glück für Assassin's Creed Shadows hat sich Ubisoft den riesigen und ehrlich gesagt absurden Fortschrittsfähigkeitsbaum von Assassin's Creed Valhalla angesehen und ihn komplett überarbeitet und abgeschwächt. Dieses Spiel hat einen viel schlankeren Fortschrittsaufbau, eine Struktur, die ein paar neue Ideen einführt, die vielleicht ein wenig erklärt werden müssen, um sie in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Um Ihnen auf Ihrem Weg zu helfen, lassen Sie uns also in Mastery und Knowledge Points eintauchen und wie Sie sie verdienen und ausgeben können.

Meisterschaftspunkte

Dies sind deine typischen Fertigkeitspunkte, die du ausgeben kannst. Du verdienst sie für so ziemlich alles in Assassin's Creed Shadows, sei es das Aufleveln, das Eliminieren eines Ziels, das Abschließen einer Quest oder Nebenquest, die Liste geht weiter. Du wirst im Laufe deines Abenteuers so viele davon bekommen, dass es erpresserisch erscheinen mag, aber in der Praxis wirst du immer etwas haben, wofür du sie ausgeben kannst.

Zu Beginn des Spiels wirst du feststellen, dass die Fähigkeiten, für die du Mastery Points einsetzen kannst, in der Regel recht günstig sind, und du kannst sogar jedes mögliche Upgrade in jedem Fertigkeitsbaum erwerben, bevor die nächste Stufe des Fertigkeitsbaums freigeschaltet wird. Unser Rat wäre, für jeden Charakter die Waffen auszuwählen, die man gerne benutzt, und dann in diese Skill-Bäume zu investieren und alle verbleibenden Punkte für die Zukunft aufzuheben. Das liegt daran, dass Fertigkeiten mit der Entwicklung der Fertigkeitsbäume ziemlich teuer werden, wobei einige Fähigkeiten jeweils sieben oder mehr Punkte kosten.

Zu beachten: Naoe und Yasuke teilen ihre Mastery Points nicht, also zögere nicht, sie für jeden Charakter auszugeben, wie du es für richtig hältst!

Was tun Sie also, wenn Sie Mastery Points ausgeben können und keine verfügbaren Fähigkeiten haben, in die Sie investieren können? Das ist der Zeitpunkt, an dem Knowledge Points ins Spiel kommen.

Wissenspunkte

Auf der linken Seite des Bildschirms Mastery im Menü sehen Sie eine kleine Grafik mit einem japanischen Symbol und einem Text mit der Aufschrift "Nächster Rang in: X". Im Wesentlichen musst du deine Knowledge Rank verbessern, um die nächste Stufe jedes Fertigkeitsbaums freizuschalten, mit insgesamt sechs Stufen, die du während des größeren Abenteuers durchlaufen kannst.

Du verdienst Knowledge Points, die für deinen nächsten Rangaufstieg zählen, indem du ganz bestimmte Aktivitäten in der offenen Welt abschließt. Diese sind Shrines, Kofun, Kuji-kiri und Kata, und sie sind auf der Karte mit roten Symbolen markiert. Jedes Mal, wenn du eine dieser Aktivitäten abschließt, erhältst du eine einzelne Knowledge Point, und obwohl das Sammeln von 10 Punkten für die ersten paar Levels (und dann 15 für die letzten) viel erscheinen mag, sind diese Aktivitäten in der Regel sehr einfach zu erledigen.

Shrines zum Beispiel drehen sich entweder um das Finden von Schriftrollen oder das Beten an Schreinen, und beide können lokalisiert werden, indem man Eagle Vision verwendet, um nahe gelegene Punkte mit einem kleinen leuchtenden weißen Punkt zu markieren. Kata ist ein Quick-Time-Event für Yasuke, und Kuji-kiri ist dasselbe, aber für Naoe, und jedes benötigt in der Regel ein oder zwei Minuten deiner Zeit, wenn du konzentriert und schnell bist. Kofun sind Gräber, die es zu erkunden gilt, und diese können etwas mehr Zeit und Mühe erfordern, um sich in ihren verwinkelten und dunklen Hallen zurechtzufinden.

Sobald du genug Knowledge Points gesammelt hast, um aufzusteigen, musst du ganz einfach zum Mastery -Bildschirm zurückkehren, um eine schnelle Levelaufstiegsgrafik zu sehen und dann Zugang zur nächsten Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten.

Mach dir auch keine Sorgen, dass du eine ganz bestimmte Anzahl von Knowledge Aktivitäten oder Aufgaben abschließen musst, um die ausreichende Menge an Mastery oder Knowledge Points für deinen Charakter zu verdienen. Es gibt viel mehr Aktivitäten in der offenen Welt, als du brauchst, um den Fortschritt in diesem Spiel abzuschließen, also mach dir keine Sorgen, dass du 100% erreichst, um deine Charaktere vollständig zu verbessern.

Zu guter Letzt, und um auf die Meisterschaftspunkte zurückzukommen, hat jeder der Fertigkeitsbäume eine übergreifende Meisterschafts-Passive, die durch das Ausgeben von Punkten in jedem Baum verbessert wird. Für Naoes Katana-Baum könnte dies eine schrittweise Erhöhung des Gesamtschadens bedeuten, was, wie ihr daraus ableiten könnt, sehr nützlich ist, also konzentriert eure Bemühungen und Spezialisierungen auf die Bäume, die zu eurer Spielweise passen.