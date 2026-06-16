Assassin's Creed Shadows fügt im letzten Update Final Story-Quests, Crossover-Belohnungen und Endgame-Inhalte hinzu

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Fast ein Jahr und drei Monate seit dem Launch Assassin's Creed Shadows erhalten wir das letzte Inhalts-Update des Spiels. Seit dem Start von Shadows haben wir alles gesehen, von zusätzlichen Story-Missionen bis hin zu Attack On Titan-Crossovers, und jetzt blickt Ubisoft auf das nächste Projekt hinweg.

Aber hör zu, was segelt am Horizont auf uns zu? Es ist ein Tempelritterpaar, das böse Absichten gegenüber unseren Protagonisten Naoe und Yasuke hat. Die Elite-Templer, bekannt als Black Cross, werden dich jagen und versuchen, ihre eigene finstere Quest zu erfüllen, und es liegt an dir, sie in diesem letzten Story-Kapitel für Naoe und Yasuke aufzuhalten.

Sobald du dort fertig bist, kannst du weiterhin mit vielen Post-Story-Inhalten interagieren, darunter das neue Endgame-Feature Domains, das dir 10 zusätzliche Herausforderungslevel in Title Update 1.1.11 gibt. Außerdem gibt es eine Menge neuer Waffen, Outfits, Schmuckstücke und mehr freizuschalten, die dir sowohl in Assassin's Creed: Black Flag Resynced als auch in Shadows Belohnungen bringen können.

Wie erwartet gibt es außerdem viele Verbesserungen der Lebensqualität, Fehlerbehebungen und mehr im finalen Inhaltsupdate. Wenn es persistierende Bugs gibt, vermuten wir, dass Ubisoft irgendwann einen Hotfix anstrebt, aber ansonsten ist das das Ende für das Assassin's Creed Shadows -Erlebnis.