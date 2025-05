Assassin's Creed Shadows ' erstes Story-Paket kommt heute an

HQ

Letzte Woche enthüllte Ubisoft die Roadmap für die nächsten Monate von Assassin's Creed Shadows, die auch andeutete, was wir im Laufe des Jahres 2025 von dem Spiel erwarten können. In dieser Ankündigung wurde enthüllt, dass ab Mai verschiedene kostenlose Story-Packs erscheinen werden, und heute (6. Mai) erscheinen die ersten Drops.

Das Story-Paket, das als The Works of Luis Frois bekannt ist, führt die Spieler zu einer Jesuitenmission, um Luis Frois zu treffen und eine Geschichte zu beginnen, in der Sie verlorene Notizen bergen, Lady Satoko beschützen und anderweitig mehr über den portugiesischen Charakter erfahren müssen, entweder als Naoe oder Yasuke.

Die Quest ist zugänglich, indem ihr nach Azuchi geht, genauer gesagt zum Händlerviertel in der Stadt, aber erst, nachdem die Quest The Path he Walks von Yasuke besiegt wurde.

Ansonsten wird Title Update 1.0.4, zusammen mit diesem Story-Pack erscheinen, auch verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthalten, sowie Verbesserungen an Codex, die jetzt ein besseres System für Charaktereinträge enthalten.

Der Title Update wird heute um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ debütieren und auf allen Plattformen die folgenden Größen haben: