Assassin's Creed Shadows erste Erweiterung enthüllt: Klauen von Awaji

HQ

Im Zusammenhang mit der Verzögerung für Assassin's Creed Shadows, die die Veröffentlichung auf den 20. März verschoben hat, wurde die Steam-Seite des Spiels mit neuen DLC-Informationen aktualisiert. Dank einer versehentlichen Aktualisierung der Steam-Seite wurde die erste Erweiterung von Assassin's Creed Shadows ' mit folgendem aktualisiert: "Jetzt vorbestellen, um eine Bonusmission und die kommende Erweiterung Claws of Awaji zu erhalten. Reisen Sie in eine neue Region, erhalten Sie über 10 Stunden zusätzliche Inhalte und schalten Sie einen neuen Waffentyp, neue Fähigkeiten, Ausrüstung und Fähigkeiten frei." So erfahren wir, dass die erste Erweiterung Claws of Awaji heißt, in einem neuen Gebiet spielt und über zehn Stunden Spielzeit bieten wird. Es gibt keine Informationen darüber, wann diese Erweiterung veröffentlicht wird und wie viel sie kosten wird, wenn du sie separat kaufst. Weitere Informationen werden sicherlich kommen, wenn das Spiel veröffentlicht wird.

Werdet ihr die neue Erweiterung spielen, sobald sie verfügbar ist?