Die Erweiterung von Assassin's Creed Shadows "Die Klauen von Awaji" erscheint im September

Ubisoft hat endlich den Vorhang gelüftet und bekannt gegeben, wann die erste Erweiterung für Assassin's Creed Shadows erscheinen wird. Diese Erweiterung, die unter dem Namen Claws of Awaji bekannt ist, wird etwa 10 Stunden zusätzlichen Inhalt hinzufügen und Yasuke und Naoe in eine neue Region Japans führen, um dort neue Waffen und Fähigkeiten zu entdecken und zu sammeln, neue Outfits und legendäre Ausrüstung zu verdienen, eine neue feindliche Fraktion und Bosse zu besiegen und darüber hinaus auch ein neues Kapitel der übergreifenden Geschichte zu schreiben.

Das Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung wurde im Sommer-Update für das Spiel bestätigt, das eine Ankunft am 16. September enthüllt. Vor diesem Datum, am 12. August, wird ein AMA mit dem Entwicklerteam veranstaltet, für alle, die Ubisoft Fragen dazu stellen möchten. Andernfalls könnt ihr Claws of Awaji erleben, ohne dass weitere Kosten anfallen, da die Erweiterung nach der letzten Verzögerung des Spiels für alle kostenlos gemacht wurde.

Bevor Claws of Awaji eintrifft, sind auch für Shadows zwei weitere Updates geplant, eines davon nächste Woche und das zweite Anfang September.

Nächste Woche wird es eine ziemlich große Sache, denn sie fügt endlich New Game+ hinzu sowie eine Erhöhung der Level-Obergrenze, Knowledge Ränge 9 und 10, Forge Stufe 4, neue Achievements und Trophies sowie weitere Animus -bezogene Belohnungen und Shop-Inhalte.

Das Nachfolge-Update wird dem Spiel eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität hinzufügen, wie z. B. die Möglichkeit, die Karte zu entnebeln, indem man einfach jeden der Viewpoints besucht, während Hideouts verbessert werden, die Skip Time-of-Day wird integriert, die Framerate ohne Begrenzung kommt in Zwischensequenzen auf den PC und Ubisoft verspricht auch "zusätzliche Extras, die langjährigen Fans der Serie vielleicht bekannt sind".

Weitere Informationen zu diesen bevorstehenden Verbesserungen findt man im Sommer-Update für Assassin's Creed Shadows unten.