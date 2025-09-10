Assassin's Creed Shadows ' Der DLC "Claws of Awaji" erscheint diesen Monat und hier erfährst du, wie du in den Inhalt eintauchen kannst

HQ

Wir wussten schon seit Monaten, dass Claws of Awaji, Ubisofts versprochener Story-DLC für Assassin's Creed Shadows, am 16. September erscheinen würde, und jetzt, da der Tag näher rückt, hat Ubisoft einige wichtige Details enthüllt, die man vor der Veröffentlichung wissen sollte.

Zum Beispiel die Zeiten, zu denen wir mit dem Spielen des DLCs beginnen können, der für diejenigen, die das Spiel vor der Veröffentlichung vorbestellt haben, kostenlos ist. Für diejenigen, die danach auf den Shadows-Zug aufgesprungen sind, kostet der Zugriff auf die zusätzlichen Inhalte 25 Euro.

Und wenn wir schon beim Thema Zugriff auf die Inhalte sind, sieht es so aus, als ob dieser DLC Teil der Endgame-Geschichte von Assassin's Creed Shadows sein wird, da die Voraussetzungen für den Zugang das Abschließen einiger der letzten Missionsziele von Naoe und Yasuke sowie das Abschließen ihrer persönlichen Questreihen und das Beenden der Bedrohung durch die Shinbakufu umfassen.

Claws of Awaji schaltet außerdem eine zusätzliche Mission frei, in der Naoe lernt, eine neue Art von Waffe zu benutzen, den Bō-Stab. Es wird mehr legendäre Waffen und Rüstungen in den neuen Inhalten auf der Insel Awaji geben, aber die legendären Bō-Stäbe werden nur durch das Räumen der DLC-Festungen erhalten werden. Pakete mit diesen Gegenständen werden auch im Animus-Hub und im Shop erhältlich sein.

Seid ihr bereit, in die Erweiterung Claws of Awaji für Assassin's Creed Shadows einzutauchen?